Scontrino omofobo al ristorante: alla locanda Rigatoni partono i corsi per dipendenti "gay friendly"

Un corso di formazione "gay friendly" per i dipendenti dei locali romani. Dopo l'episodio dello scontrino con l'insulto omofobo a due clienti in una trattoria di San Giovanni, parte l'iniziativa.

"Abbiamo accolto - dichiara Sebastiano Secci, presidente del Circolo Mario Mieli - insieme al gruppo sociale In Piazza per il Family Gay e all'associazione Gaynet di Franco Grillini, la richiesta dei responsabili della locanda Rigatoni di incontrarci per individuare insieme gli strumenti necessari a evitare che questi episodi gravissimi si ripetano in futuro".

Poi la difesa dei titolari del ristorante: "Vogliamo sia chiaro che durante l'incontro non c'è stata alcuna intenzione da parte loro di ridimensionare l'accaduto, hanno invece ribadito più volte il loro rammarico e la loro determinazione a rimediare all'accaduto. La nostra idea è che la repressione, ossia l'allontanamento del responsabile degli insulti, non può essere l'unico provvedimento ma debba accompagnarsi a politiche aziendali che formino il personale sulle tematiche della diversità per fare in modo che mai più nessuno debba subire episodi di questa gravità".

"Per questa ragione - continua Secci - abbiamo predisposto un percorso di formazione per il personale del locale. Il corso si svolgerà a partire da settembre e consisterà in cinque moduli in cui parleremo di comunità Lgbt e Pride, politiche antidiscriminatorie e responsabilità sociale delle aziende, elementi di diritto antidiscriminatorio e, cosa fondamentale, chiederemo a vittime di omotransfobia di condividere le proprie esperienze, perchè crediamo sia fondamentale che tutti capiscano gli effetti concreti che queste violenze hanno sulla vita delle persone. Ad affiancarci in questo percorso ci saranno i formatori, gli psicologi e i legali della nostra associazione che da 35 anni è impegnata nella contrasto a episodi odiosi di discriminazione".

"L'importanza di questi interventi formativi nella lotta all'omo-transfobia - conclude Secci - ci spinge inoltre ad aprire il corso a tutti gli esercenti che possano essere interessati per loro e per il proprio personale. Chiunque volesse partecipare può farne richiesta con una mail all'indirizzo info@mariomieli.org".