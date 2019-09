CorriRoma, domenica 15 settembre chiusure al traffico e deviazioni bus

Domenica mattina in Centro è in programma la manifestazione sportiva "CorriRoma" a cui parteciperanno circa 2 mila atleti. Prevista una corsa competitiva di 10 km e una amatoriale di 2,5. La partenza della prima sarà in via di San Gregorio e l'arrivo in via dei Cerchi.

Il percorso si snoderà lungo piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, via Gelsomini, via Marmorata, lungotevere Aventino, via S. Maria in Cosmedin, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza san Marco, piazza Venezia, via del Plebiscito, piazza S, Pantaleo, via della Cuccagna, piazza Navona, via Agonale, piazza Tor Sanguigna, via Zanardelli, piazza Ponte Umberto, via Monte Brianzo, via di Ripetta, via Tomacelli, piazza Augusto Imperatore, piazza del Popolo, via del Corso, piazza Venezia, piazza San Marco, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole e via dei Cerchi.

La gara amatoriale, sempre con partenza in via di San Gregorio, si svolgerà lungo piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, via Gelsomini, via Marmorata, lungotevere Aventino, via S. Maria in Cosmedin, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole per concludersi al Circo Massimo.

Alle 7 scatteranno le prime chiusure al traffico in cia di San Gregorio e via Celio Vibenna, poi alle 8 verrà interdetto l'intero percorso della manifestazione. Saranno temporaneamente soppressi i capolinea di piazza Venezia, via del Teatro Marcello, piazza Augusto Imperatore e via Paola. Deviate 35 linee: H, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 115, 118, 160, 170, 190F, 301, 492, 628, 715, 716, 781, 870, 913, 916F e C3.