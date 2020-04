Coronovirus, squadre di calcio ferme: per i ragazzi di Tiburtina allenamenti sul “cloud”

I campionati fermi, i terreni di gioco che restano deserti così come gli spalti svuotati dall’emergenza Coronavirus e dalle misure adottate per il contenimento dei contagi.

Il coronavirus ferma lo sport

Il Covid-19 ferma lo sport, non solo quello dei professionisti: così i ragazzi delle squadre di calcio, già lontani dai banchi di scuola, si trovano anche senza i loro allenamenti settimanali. Lontani dai compagni di squadra e dai tecnici.

Coronavirus, gli allenamenti di calcio online

Ad avvicinarli la tecnologia. Sì perchè a Tiburtina dagli under11 agli amatori le sedute di preparazione atletica e tecnica sono online. A pensarci l’ASD San Romano: “Lo staff – si legge nella comunicazione della società sportiva - ha sentito l’esigenza di mettere a disposizione le proprie risorse per trasmettere il senso di appartenenza alla società e affetto verso i ragazzi”.

Per questo motivo, “nella situazione in cui ci troviamo tutti, dove c’è bisogno più che mai di essere più forti di ciò che stiamo vivendo”, per gli iscritti l’associazione dilettantistica metterà a disposizione degli allenamenti online guidati dai tecnici, “al fine di incentivare il movimento e non vanificare tutto il lavoro svolto in precedenza”.

L’ASD San Romano allena sul “cloud” i suoi ragazzi

L’appuntamento per gli atleti anche in casa sulla piattaforma Zoom Cloud Meeting, link dedicati per ogni singola categoria. Un po’ di spazio, asciugamano, borraccia con acqua, tappetino, pallone e tanta volontà quel che serve per restare in forma e farsi trovare pronti alla ripresa, chissà quando, della stagione.