Coronavirus, voli cancellati: i "tagli" di Ryanair e Lufthansa

L'emergenza per il nuovo coronavirus ha colpito anche il settore del trasporto aereo. Anche da Roma alcuni voli sono stati cancellati o tagliati. Ryanair, per esempio, ha deciso di cancellare un quarto dei voli italiani, il 25% a breve raggio dal 17 marzo all'8 aprile.

I passeggeri che avevano acquistato i biglietti per i voli cancellati sono già stati avvertiti dalla compagnia tramite una notifica: "Tutti i clienti interessati sono stati informati via e-mail e SMS con l’opzione di richiedere un rimborso o di riprenotare il loro viaggio. Se avete una domanda specifica vi preghiamo cortesemente di attendere in quanto abbiamo un elevato volume di richieste di contatto".

La decisione è stata commentata dal ceo di Ryanair, Michael O'Leary:"In questo momento il nostro obiettivo è quello di ridurre al minimo qualsiasi rischio per il nostro staff e i nostri passeggeri. Mentre registriamo un alto livello di prenotazioni per le prossime due settimane, c'è stato un notevole calo delle prenotazioni a partire dalla fine di marzo fino all'inizio di aprile. È quindi opportuno rivedere selettivamente i nostri operativi da e verso quegli aeroporti in cui i viaggi sono stati maggiormente interessati dall'epidemia di Covid-19".

Anche Lufthansa ha deciso di ridurre il numero dei voli a causa dell'emergenza coronavirus e del conseguente calo della domanda. Come riferito dalla compagnia aerea tedesca, ''i voli a breve e medio raggio sarannoridotti fino al 25 nelle prossime settimane mentre il numero degli aerei a lungo raggio del gruppo non in servizio "aumenta da 13 fino a 23". Oltre che quelli in Italia, il colosso tedesco ha deciso di sospendere anche i voli per la Cina e l'Iran.