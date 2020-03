Coronavirus, due vigili contagiati: chiusi i comandi di Tuscolano e Tor Bella Monaca per 24 ore

Il coronavirus non risparmia nessuno, soprattutto chi si trova in prima linea come gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Dopo il caso del vigile urbano dell'XI gruppo, nelle ultime ore sono risultati positivi al tampone del Covid-19, un agente del VI gruppo, che copre buona parte del versante est della capitale (Tor Bella Monaca, Torre Angela, Giardinetti), e uno del VII gruppo, che si trova nella zona del Tuscolano.

Il primo è stato ricoverato al policlinico di Tor Vergata mentre il secondo è dovuto ricorrere alle cure di una struttura sanitaria alle porte di Roma.

Immediati i provvedimenti adottati. Il Comando generale, come da prassi, ha deciso di chiudere quindi i due Comandi del VI e del VII Gruppo per permettere gli interventi di sanificazione dei locali. Le sedi sono state chiuse per 24 ore non solo al pubblico ma anche al personale, e oggi nuovamente aperte.

"Cominciamo ad avere positivi al virus. - Si legge in una nota su Facebook del Sulpl Roma Diccap Roma - Chissà se la scelta di 'spremere' il personale esponendolo ai contatti ai posti di blocco sia stata una scelta saggia o no. Per 'colpire' ( usiamo questo parolone apposta) una misera parte di trasgressori rispetto ai controlli effettuati. Sempre lo stesso personale, quello che non si è potuto assentare. Se comincia a fermarsi anche questo personale, quelli che hanno combattuto sulle strade, sarà un loro grosso problema. Certo siamo finiti sulla BBC, ma l'analisi costi e benefici la potremo avere solo al termine di questa crisi. Nel frattempo auguri ai colleghi, ai loro familiari ed amici".