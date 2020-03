L'auto dei vigili con quel megafono che sa di coprifuoco di guerra: "Non uscite dalle vostre case"

"Non uscite dalle vostre case". Il messaggio non è ancora arrivato chiaro a tutti i cittadini? Ci pensano i vigili urbani. Da oggi il monito ripetuto come un mantra da esperti e istituzioni, regola chiave da seguire per fermare la diffusione del coronavirus, viene lanciato dalle volanti della Polizia locale. Mentre scriviamo stanno passando in tutti quartieri di Roma, litorale compreso, e con la voce amplificata dal microfono installato all'interno della sirena, l'annuncio rimbomba per le strade deserte e arriva fino ai romani segregati in casa.

"Siamo la polizia locale di Roma Capitale, non uscite di casa se non per le emergenze, per fare la spesa e andare a lavoro. Non uscite di casa, i trasgressori verranno denunciati". Il mezzo usato per parlare ai romani impressiona, quasi ricorda l'annuncio di un coprifuoco che scatta inviolabile, e fa parlare di stato di guerra anche a chi la guerra con le armi da fuoco non l'ha mai vissuta.

Difficile non capire, eppure c'è ancora chi viene fermato fuori per aver infranto le regole. E allora la sindaca Raggi ha fatto la sua richiesta anche al corpo della Polizia locale: diffondere il messaggio in ogni modo possibile e con ogni mezzo. Una strategia quella degli annunci con il microfono dai tetti delle volanti mutuata dai colleghi del nord d'Italia, area del Paese dove sono iniziati i focolai e dove ancora oggi si registra il numero più alti di contagi e di decessi. Già avviata nei giorni scorsi per disperdere i gruppetti di runner nei parchi, ora si battono i quartieri strada per strada.

Perché se il numero di denunce per irregolarità inflitte agli esercizi commerciali risulta in calo, non altrettanto si può dire per chi continua a muoversi ignorando le norme. Ventotto i denunciati nella giornata di ieri. E allora oltre al messaggio gridato sotto le finestre, per il prossimo weekend sono previsti più blocchi della polizia in strada. Oggi una riunione del Comando generale con i dirigenti dei gruppi territoriali. Aggiornamenti e nuove disposizione sono oramai quotidiane. Obiettivo: far rispettare la legge, e ancor prima convincere i cittadini a non muoversi, se non per lo stretto necessario.