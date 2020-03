Coronavirus a Roma, nuovo caso positivo per altro vigile del fuoco di Capannelle

Salgono i casi di cornavirus nel Lazio. La Direzione sanitaria dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, infatti, ha reso noto che c'è una nuova positività al COVID-19 per un allievo della scuola dei Vigili del Fuoco di Capannelle. È stato predisposto il trasferimento presso l'istituto Spallanzani".

Il coronavirus, in sostamta, non ha risparmiato i vigili del fuoco di base a Roma. Fortunatamente, anche in questo caso così come nel Lazio, non ci sono focolai interni ma casi positivi di allievi che, comunque, non preoccupano né il comando, né l'Istituto Spallanzani che, nel tardo pomeriggio del 2 marzo, ha accolto nella propria struttura uno dei due pompieri, un allievo dell'87esimo corso proveniente da Piacenza e risultato positivo al Covid-19. E oggi un secondo.