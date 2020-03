Coronavirus: caso positivo al pronto soccorso di Velletri, trasferito in sicurezza allo Spallanzani

Caso di Coronavirus al pronto soccorso di Velletri. Come comunica l’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, un paziente di Cisterna di Latina impiegato nel settore agricolo è giunto al pronto soccorso di Velletri già con i dispositivi di protezione individuale, analogamente al personale del pronto soccorso e del 118. Dopo aver effettuato il tampone, che è risultato positivo, è stato trasferito in sicurezza all’Istituto Spallanzani.

Il paziente è stato sempre tenuto in isolamento e si è proceduto alla sanificazione delle aree interessate. "L’indagine epidemiologica in corso per l’individuazione dei contatti stretti ha evidenziato un link lombardo. Vi è un costante aggiornamento con il sindaco e con le Asl Roma 6 e Asl di Latina e al momento la situazione non desta preoccupazione”.