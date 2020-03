Coronavirus: "Chi non abita qui deve tornare nel suo domicilio", la truffa del finto volantino del Ministero dell'Interno

Anche durante l'emergenza coronavirus continuano le truffe. L'ultima, in ordine di tempo, è stata segnalata dalla Questura di Roma quando nella giornata del 25 marzo, alcuni cittadini avevano trovato e consegnato al commissariato Appio Nuovo alcuni volantini, stampati su carta intestata 'Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza', riportanti il logo della Repubblica Italiana.

"Quanto riportato su detti volantini è da ritenersi falso ed ingannevole per la pubblica fede e non deve essere preso in considerazione da chi li dovesse ritrovare, soprattutto laddove 'vengono invitati eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel proprio domicilio di residenza'", spiegano in una nota dalla Questura che ha diffuso anche una copia del volantino truffa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.