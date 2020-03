Coronavirus, taxi gratis per accompagnare il personale sanitario dallo Spallanzani al Covid2

“E’ il nostro contributo in questo periodo di emergenza”. A parlare sono i tassisti romani che nella mattina di martedì hanno accompagnato in maniera gratuita medici e personale sanitario dall’ospedale Spallanzani al nuovo Covid 2 di Ottavia, la struttura aperta di recente per fronteggiare l’emergenza e arginare il contagio del coronavirus.

50 taxi gratis a disposizione di medici e personale sanitario dell'ospedale Spallanzani

Non è questa l’unica iniziativa messa in campo da un gruppo di tassisti che vuole manifestare la propria vicinanza a medici e infermieri e al tempo stesso rendersi utile. Da venerdì 50 taxi sono parcheggiati davanti l’ospedale Spallanzani e restano a disposizione per ogni esigenza, soprattutto per il trasferimento da una struttura all’altra. “Se necessario, accompagniamo il personale sanitario anche a casa, in molti hanno difficoltà a tornare” hanno aggiunto ai nostri taccuini. Un’iniziativa nobile che si inserisce nel più ampio contesto di una Roma sempre più solidale, soprattutto nei confronti degli anziani come dimostrano le numerose iniziative messe in campo a loro favore.

L'appello del presidente dell'ordine dei medici

Nei giorni scorsi, anche un appello da parte del presidente dell’Ordine dei medici che, a seguito della rimodulazione del nuovo orario dei mezzi pubblici, con lo stop alle ore 21 per tram, metro e bus, ha denunciato le difficoltà di molti operatori sanitari a raggiungere il posto di lavoro. L’appello è stato rivolto alle società di car sharing perché possano contribuire ad agevolare gli spostamenti di chi sta combattendo in prima linea contro il coronavirus.

