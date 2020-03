Coronavirus, nei supermercati torna la quiete ma si entra a scaglioni: file fuori e alle casse

Le file ci sono, permettono ai clienti di rispettare le misure di distanziamento poste a tutela della salute pubblica. File ordinate e silenziose fuori, sui marciapiedi, file al banco di formaggi e salumi, file alle casse in attesa del proprio turno. È la quiete dopo la tempesta, dentro e fuori dai supermercati della Capitale. Dopo l'assalto di questa notte, seguito all'annuncio serale del premier Giuseppe Conte che ha elencato al Paese le nuove misure restrittive per contenere al massimo il Coronavirus, il quadro in città sembra tornato alla normalità.

"Ma chiude alle 18?" chiede una signora fuori da un supermercato di via Padre Semeria, nel quartiere Garbatella. No, l'esercizio è regolarmente aperto, le chiariscono i clienti, in coda silenziosi, qualcuno già munito di carrello. Qui si entra a scaglioni di tre alla volta. Muoversi tra le ceste di frutta e verdura e più agevole del solito. Poche persone, tutte distanti tra loro e ognuna attenta a non intralciare il vicino. Basta uno sguardo per capirsi e il flusso scorre tra i corridoi dell'esercizio senza alcun intoppo, tra sguardi complici che a tratti tradiscono apprensione.

I supermercati, è bene chiarirlo, sono regolarmente aperti e lo sono sempre stati, non rientrano negli esercizi di somministrazione, bar e ristoranti, che da oggi dovranno osservare delle limitazioni orarie (dalle 6 alle 18). A chiarirlo anche Palazzo Chigi con una nota stampa diffusa nelle scorse ore: "Non è prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari, che anzi rientrano tra le categorie che possono sempre restare aperte". Restano però le regole già valide e imposte nelle scorse ore: osservare un metro di distanza tra gli avventori. E per farle rispettare, le catene della grande distribuzione alimentare scelgono di far entrare i clienti a piccoli gruppetti.

Così sta funzionando in queste ore in tutti i supermercati della città. Fare la spesa è possibile come lo è sempre stato, serve solo un po' di pazienza. Ogni esercizio ha scelto come regolamentare gli ingressi, a seconda dell'ampiezza dello spazio disponibile, per evitare resse. I cartelli appesi all'ingresso indicano le nuove regole e alcuni dipendenti, a discrezione, indossano guanti e mascherina. Nessun assalto quindi se non per qualche ora questa notte. Ma le norme da seguire restano ferree e ora i romani sembrano averlo capito.