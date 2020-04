Coronavirus, supermercati chiusi il 1 maggio: nel week end orario “compresso” per fare la spesa

Venerdì 1 maggio supermercati chiusi a Roma e nel Lazio: niente spesa dunque nel giorno della festa dei lavoratori. A stabilirlo l’ordinanza della Regione Lazio, la stessa che aveva già disposto la chiusura dei supermercati per Pasqua, Pasquetta e 25 Aprile.

A Roma supermercati chiusi il 1 maggio

A Roma supermercati chiusi anche il 1 Maggio. Il divieto di apertura riguarderà tutti gli esercizi commerciali che da decreto della presidenza del Consiglio possono stare aperti in queste settimane, con l'eccezione dei centri agroalimentari all'ingrosso e delle categorie già esentate da precedenti provvedimenti come farmacie, parafarmacie, edicole e aree di servizio. Per erogare i servizi essenziali queste potranno rimanere in attività.

Orari week end

Per fare la spesa invece bisognerà attrezzarsi e muoversi per tempo. Oltre ai supermercati chiusi il 1 maggio, è ancora in vigore (fino al 3 maggio ndr.) l’ordinanza sulla riduzione degli orari: nel week end infatti i market di Roma e del Lazio resteranno aperti sabato dalle 8:30 alle 19, domenica dalle 8:30 alle 15.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Orari supermercati fase 2

E c’è attesa per i provvedimenti sull’apertura dei supermercati nella fase 2: dal 4 maggio gli orari potrebbero essere estesi e rispondere alla complessiva riorganizzazione della città verso la progressiva ripartenza.