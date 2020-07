Coronavirus, non solo il Bangladesh: divieto di ingresso in Italia da 13 Paesi a rischio

Il primo è stato il Bangladesh. Adesso altri 13 Paesi si aggiungono alla lista di zone a rischio da cui è vietato l'ingresso in Italia. Con una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza è stato imposto divieto di "ingresso e transito" per chi nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o è transitato in questi Stati.

Nell'elenco compaiono Armenia, Bahrein, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. E appunto in Bangladesh.

Per tutti gli altri Paesi extra Ue ed extra Schengen resta l'obbligo di quarantena. L'obiettivo ora è scongiurare i casi importati dall'estero, come è accaduto a Roma. "L'epidemia a livello globale è nella fase più acuta. Non possiamo vanificare i nostri sacrifici fatti negli ultimi mesi", ha spiegato Speranza..