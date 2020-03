Coronavirus, scuole chiuse: stop ad attività formative. Ecco gli enti interessati

La chiusura delle scuole in tutta Italia, a causa degli effetti del coronavirus, ha obbligato la Regione Lazio a sospendere anche tutte le attività formative. La Pisana ha infatti disposto con effetto immediato la sospensione di ogni attività formativa fino al 15 marzo, sia quella inerente la didattica frontale sia quella relativa a tirocini, stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Questi gli enti interessati: istituzioni formative pubbliche e private che svolgono attività di IEFP, scuole di alta formazione nella città metropolitana, enti privati che svolgono attività autorizzata e finanziata dalla regione, enti privati che svolgono attività finanziata, fondazioni ITS, poli scolastici e formativi, centri e servizi per gli studenti universitari gestiti da DiSCo, Scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonté e Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. Con successiva comunicazione verranno fornite le disposizioni attuative. È quanto spiega in una nota l'assessorato lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio.