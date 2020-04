Coronavirus, Roma come Napoli: dall’Africano ai Parioli ecco la “spesa sospesa”

“Chi può metta, chi non può prenda” – prendendo spunto dallo slogan del panaro nei vicoli di Napoli e dalla tradizione partenopea del “caffè sospeso”, a Roma si moltiplicano le iniziative di “spesa sospesa” a sostegno di chi ne ha più bisogno nel pieno dell’emergenza Coronavirus.

Coronavirus, in II Municipio la “spesa sospesa”

Una crisi sanitaria, ma anche socio economica che sta investendo molte famiglie. Così nei vari quartieri della Capitale si moltiplicano le iniziative di solidarietà: mercati, supermercati, associazioni e volontari fanno rete per far arrivare i beni di prima necessità a persone e nuclei familiari fragili. In questo senso si muove anche il Municipio II che, con una direttiva degli assessori al Commercio Valerio Casini e alle Politiche Sociali Carla Fermariello, ha istituzionalizzato la “spesa sospesa”.

“Lo scopo del progetto è far accrescere l’integrazione fra le parti sociali presenti sul territorio municipale ponendo le basi di una collaborazione fra i cittadini e le attività commerciali atta a sviluppare comportamenti che siano di sostegno nei confronti di coloro che versano in stato di indigenza, soprattutto in questo momento di crisi” – hanno scritto da via Dire Daua.

Coronavirus, come aderire a spesa sospesa Muncipio II

Gli esercizi commerciali che decidano di offrire la possibilità ai cittadini di lasciare la “spesa sospesa ” possono richiedere l’iscrizione nell’apposito elenco, predisposto dal Municipio Roma II, compilando e inviando via mail il modello di adesione al seguente indirizzo: andrea.giacometti@comune.roma.it

Ad oggi hanno già aderito il supermercato PIM di via Tripoli 134 e il supermercato Biopolis di via Tripolitania 139. Un elenco destinato a crescere. In ogni attività che prenderà parte all’iniziativa verrà indicata l’opportunità per i cittadini di lasciare o usufruire della “spesa sospesa”.

Coronavirus, spesa sospesa nei supermercati

“Potranno usufruire della spesa sospesa anche la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Municipio Roma 2 ed eventualmente altre associazioni di volontariato” – ha specificato l’assessore Casini invitando i cittadini che acquistano beni presso gli esercizi commerciali che aderiscono al progetto a scegliere preferibilmente beni di prima necessità e indeteriorabili.