Coronavirus Roma: spesa e farmaci a domicilio, raccolte alimentari e supporto psicologico. Tutti i contatti utili

Dalla spesa sospesa ai farmaci a domicilio, dagli alimenti lasciati sulla panchina della piazza principale del quartiere, a disposizione dei bisognosi, ai colloqui di supporto a distanza, per chi si sente solo o vive tra ansia e paura questo difficile momento di emergenza Coronavirus. Le prove rendono forti e anche più solidali e Roma lo sta dimostrando con una serie di iniziative rivolte alle categorie fragili della società che, in questo momento, hanno bisogno più degli altri di aiuto, ma di aiuto concreto.

"Solidarietà", dunque, è la parola d'ordine e, forse, anche la parola chiave per vivere questo difficile momento storico. Abbiamo raccolto in questo articolo tutte le iniziative di solidarietà attive in città, divise per categoria.

Spesa e farmaci a domicilio

Iniziamo con quelle realtà di quartiere che, dall'inizio dell'emergenza, hanno attivato una rete di aiuti per portare spesa e farmaci ad anziani e persone bisognose:

Pacchi spesa e spesa sospesa per chi è in difficoltà

Mentre buoni spesa e aiuti alimentari sono in arrivo dal Governo a sostegno delle famiglie più in difficoltà, cittadini, associazioni, parrocchie della Capitale si sono già movimentati da giorni per assicurare da mangiare a chi si trova in gravi condizioni economiche e non può fare la spesa. Di seguito le iniziative di spesa sospesa e aiuti alimentari rivolti ai soggetti più bisognosi attive in varie zone della città:

E poi ci sono delle storie belle e di solidarietà all'interno di palazzi e condomini della Capitale: come quella di Francesca, cuoca per diletto, che prepara il pranzo ai condomini.

Supporto telefonico

Anche il supporto telefonico con un esperto dall'altra parte della cornetta, può aiutare anziani, persone fragili, a superare ansia, preoccupazione, solitudine. Singoli professionisti e associazioni si sono attivati in queste settimane, proprio per poter offrire un servizio utile a chi ne ha bisogno. Di seguito l'elenco delle realtà romane che stanno offrendo supporto telefonico per affrontare il Coronavirus:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Servizio ascolto psicologico Asl Roma I: ASCOLTOSCUOLA 06.77302437 se l'Istituto è nel Municipio I (ex I), II e III; 0668354025 se l'Istituto è nel Municipio I (ex 17), XIII, XIV e XV. CRARL 0649970994

Sportello Sociale Tufello-FARMACAP, telecompagnia anziani e persone fragili. Supporto per consegna farmaci e spesa a domicilio attraverso Associazioni e Enti del Terzo Settore - 0687200937

Sportello Sociale Forte Tiburtino-FARMACAP, telecompagnia anziani e persone fragili. Supporto per consegna farmaci e spesa a domicilio attraverso Associazioni e Enti del TerzoSettore - 0657088358/9

Sportello Sociale Primavera FARMACAP, V Municipio, telecompagnia anziani e persone fragili.Supporto per consegna farmaci e spesa a domicilio attraverso Associazioni e Enti del Terzo Settore - 06.57088360/1

Sportello Sociale Bruno Pelizzi FARMACAP VII Municipio, telecompagnia anziani e persone fragili. Supporto per consegna farmaci e spesa a domicilio attraverso Associazioni e Enti del Terzo Settore - 0657088351/354

Sportello Sociale Laurentino FARMACAP, telecompagnia anziani e persone fragili.Supporto per consegna farmaci e spesa a domicilio attraverso Associazioni e Enti del Terzo Settore - 06.50514463/06.57088355-56

Sportello Sociale Dragoncello FARMACAP X Municipio, telecompagnia anziani e persone fragili. Supporto per consegna farmaci e spesa a domicilio attraverso Associazioni e Enti del Terzo

Settore - 06.52310544/06.57088364

Settore - 06.52310544/06.57088364 Sportello Sociale Ostia delle Antille, telecompagnia anziani e persone fragili. Supporto per consegna farmaci e spesa a domicilio attraverso Associazioni e Enti del Terzo Settore - 065694975

Sportello Sociale Corviale-FARMACAP, telecompagnia anziani e persone fragili. Supporto per consegna farmaci e spesa a domicilio attraverso Associazioni e Enti del Terzo Settore - 3346013695

Sportello Sociale Palmarola FARMACAP, telecompagnia anziani e persone fragili. Supporto per consegna farmaci e spesa a domicilio attraverso Associazioni e Enti del Terzo Settore - 063090357

Servizio supporto psicologico Castelli Romani, chiamare il numero: 06.83793190

Psy Hub, supporto psicolgico comunità scolastica II Municipio: scrivere a psyhubmunicipio2@gmail.com o fare richiesta al sito www.apsgap.it

Diamoci una mano, colloqui di supporto gratuiti. Informazioni sul sito diamociunamano.com

Potete segnalare iniziative su spesa e farmaci a domicilio, raccolte alimentari e supporto psicologico alla mail romatoday@citynews.it