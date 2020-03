Coronavirus, stop a +ricicli +viaggi: Atac sospende il riciclo delle bottigliette di plastica 

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso e in accordo con i partner, Atac ha deciso di sospendere l'iniziativa +ricicli+viaggi. "I conferimenti di bottiglie in PET nei macchinari presenti in alcune delle stazioni della metropolitana di Roma saranno nuovamente consentiti non appena possibile - si legge in una nota stampa - Atac ringrazia tutti i passeggeri per la collaborazione".

Un'iniziativa quella delle macchinette "mangia plastica" che aveva avuto fino a oggi un grande successo. Le ultime erano state inaugurate nella stazione Malatesta della metro C a metà febbraio. Due milioni e ottocentomila bottiglie in Pet riciclate in sette mesi è il dato fornito da Atac, che nelle ultime settimane ha deciso di installare nuovi compattatori, più capienti e con un limite imposto di 30 bottigliette al giorno per utente. Ora però il servizio è sospeso.