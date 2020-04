Coronavirus, anche il soccorso stradale è “solidale”: carro attrezzi gratuito per medici e infermieri

Non solo accesso prioritario nei supermercati evitando code e lunghe attese, ai tempi del Coronavirus per medici, infermieri e personale sanitario, tra i lavoratori in prima linea per combattere la pandemia, anche il soccorso stradale è “solidale”.

Coronavirus, soccorso stradale gratuito per medici e infermieri

Intervento del carro attrezzi completamente gratuito per gli operatori che, in seguito ad incidenti o guasti alle proprie vetture, dovessero averne bisogno. E’ così sulle strade di Roma e provincia, Latina e Frosinone.

Un’iniziativa promossa dal Consorzio A.S.I.S. (Associazione Soccorso Italiana Servizi), un punto di unione tra molte realtà operanti all’interno della Regione Lazio come depositi giudiziari e come soccorritori stradali. Un’idea, quella del soccorso stradale gratuito per medici e infermieri, che si è però potuta concretizzare “unicamente grazie alla preziosa collaborazione di tutte le imprese consorziate”.

Coronavirus, carro attrezzi gratis per chi lavora in ospedale: “Non ci tiriamo indietro”

“La situazione d’emergenza che stiamo vivendo a causa del Covid-19 richiede che ognuno di noi si metta in gioco per dare una mano concreta a chi lotta tutti i giorni in prima linea. E noi non vogliamo tirarci indietro. Vorrei ringraziare inoltre personalmente tutte le aziende che ci stanno sostenendo e aiutando a rendere concreta questa iniziativa” – ha detto Alessio Salvatori, presidente in carica del Consorzio A.S.I.S.

Coronavirus, come chiamare soccorso stradale gratuito

Per usufruire del servizio, il personale sanitario che si trovasse con il proprio mezzo in situazione di difficoltà non dovrà fare altro che chiamare la linea speciale dedicata al numero 3929139771; indicare il luogo in cui si trova e quello dove dovrà portare il mezzo; mostrare successivamente al soccorritore, tesserino o altro documento identificativo che mostri la sua professione e l’ospedale in cui lavora.