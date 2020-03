Coronavirus, scuole chiuse: al Tintoretto il Seraphicum sperimenta le lezioni a distanza

La misura precauzionale di chiudere le scuole non deve inficiare la didattica. E’ questo l’obiettivo cui stanno lavorando le istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale. Una sfida che, al Tintoretto, qualcuno ha deciso di affrontare immediatamente. Sfruttando le risorse che la tecnologia mette a disposizione per contrastare gli effetti del Coronavirus.

Lezioni a distanza

“Con i nostri docenti già stiamo simulando le lezioni a distanza – ha dichiarato Goffredo Sepiacci, rappresentante legale del complesso scolastico 'Seraphicum' – abbiamo fatto ricorso ad un’opportunità che ci è stata offerta dalla Apple Italia. Grazie alla piattaforma WEBEX certificata da CISCO , i nostri insegnanti saranno in grado di spiegare alla propria classe e di interrogare singoli studenti”. Una modalità che, la scuola paritaria, ha intenzione di estendere a tutti i livelli.

La sperimentazione

“Partiamo martedì 10 marzo con alcune classi pilota. Una quinta della scuola primaria, una terza della scuola secondaria di primo livello ed un quinta classe liceale. Sarà quella una fase preparatoria, sperimentale, che ci consentirà di fare i dovuti aggiustamenti prima di estendere il progetto a tutte le altre classi. Cosa che comunque avverrà nel volgere di pochi giorni” ha promesso Sepiacci.

La sfida

Parte quindi dal Seraphicum, il complesso che include nidi, materne, elementari, medie e quattro licei, la sfida con cui dovranno confrontarsi le istituzioni scolastiche. “Apple mette a disposizione delle scuole, fino al 30 giugno gratuitamente, l’opportunità di ricorrere a questa piattaforma che permette anche di visionare quante ore restano collegati gli studenti - ha spiegato Sepiacci - al di là della didattica, ritengo che questa opportunità abbia anche importanti implicazioni sul piano socio educativo”.

Contro l'isolamento

Le lezioni a distanza permettono agli studenti di restare connessi, oltre che con i propri insegnanti, anche con i compagni di classe. E’ un modo per superare l’isolamento che, il rischio di contrarre il COVID-19, inevitabilmente rischia di produrre. In attesa che la medicina sia in grado di sconfiggere il Coronavirus, si può far ricorso ad un altro alleato. La tecnologia.