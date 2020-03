Coronavirus a Roma, scuole e università chiuse fino a metà marzo. Ma il Ministro frena

Scuole e università a Roma e nel Lazio, così come per tutta Italia. Il Governo ha deciso per la chiusura fino a metà marzo per gli effetti del coronavirus.

E' quanto emerso, secondo alcune inidiscrezione dalla riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi. Il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, però, frena: "Abbiamo chiesto al comitato tecnico-scientifico una valutazione, un parere se lasciare aperte le scuole o se chiuderle che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del paese in questo momento. Nessuna decisione sulle scuole è stata presa, non c'è la chiusura al momento. Questa decisione arriverà nelle prossime ore".

"Abbiamo parlato delle misure economiche relative al decreto che stiamo scrivendo che è la cosa che ci sta sicuramente molto a cuore", ha aggiunto Azzolina parlando con i cronisti davanti a palazzo Chigi.

Di certo c'è che gli italiani dovranno cambiare stile di vita, almeno per questo mese. Niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio, semmai, potranno avvenire solo a porte chiuse. Ma si deciderà nelle prossime ore la soluzione definitiva.

Nel frattempo è partita la campagna d'informazione della Regione Lazio che verrà diffusa nei prossimi giorni su social, stampa quotidiana e affissa in tutto il territorio, per illustrare ai cittadini quali misure assumere per contenere la diffusione del virus.

Sette regole da rispettare per combattere la diffusione: come mantenere una distanza di sicurezza tra le persone o evitare incontri con individui con sintomi respiratori; lavarsi spesso le mani o coprirsi bocca e naso con il gomito in caso di tosse o starnuto; ridurre la partecipazione a eventi pubblici o affollati; evitare di prendere l’ascensore con altre persone e porre la massima attenzione alla pulizia o igiene personale e di tutti i luoghi che si frequenta.