Coronavirus, il piano per sanificare le strade: ecco come Ama sta igienizzando la città

Un detergente non tossico ma che richiede delle specifiche protezioni per gli operatori, autobotti con capienza di 10mila litri, e un fitto programma di pulizia, municipio per municipio, che andrà avanti almeno fino al 3 aprile consultabile sul sito dell'azienda. Così Ama, con l'emergenza coronavirus in corso, è a lavoro per igienizzare carreggiate e marciapiedi su tutto il territorio.

Lo scorso 20 marzo la partenza del cronoprogramma, con una giornata dedicata alle principali stradale consolari e arterie commerciali cittadine. Dalla Casilina alla Tuscolana, dall'Appia all'Ardeatina, in totale 23 più altre 24 principali vie della città. Poi, dal 21 marzo, le operazioni nei municipi. Oggi è la volta del V, dal Pigneto a Centocelle. Domani invece toccherà a II e XV. Qui subito sotto il calendario completo.

Si interviene privilegiando in questa prima fase le vie dove si trovano stazioni, metro, fermate bus, e ancora mercati, supermercati, ipermercati. E ovviamente farmacie e presidi ospedalieri. I luoghi i romani possono ancora circolare.

Si opera con otto autobotti da 10mila litri di capienza, irrorando con la cosiddetta modalità "a pioggia" un'apposita soluzione detergente a base di enzimi, igienizzante spesso utilizzata per la pulizia di depuratori, discariche, aree di stoccaggio dei rifiuti. Da precisare che non comporta alcun rischio per la salute dei cittadini. Gli operatori però devono essere necessariamente dotati di tute, guanti monouso, occhiali e mascherine.

