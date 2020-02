Coronavirus, la RomaOstia si correrà regolarmente. Gli organizzatori: "Non c'è nessun rischio"

La RomaOstia si correrà regolarmente. Il Comitato Organizzatore, in considerazione dei recenti avvenimenti in merito al coronavirus, "conferma di aver predisposto e di continuare a predisporre tutte le attività e gli adempimenti necessari per il regolare e corretto svolgimento della manifestazione sportiva, per la data fissata dell’8 Marzo. La gara, non essendoci alcuna limitazione ad eventi sportivi nel Lazio, non corre alcun pericolo di cancellazione".

"Resta inteso, che dovranno essere nel caso eseguite le eventuali disposizioni assunte al riguardo dalle competenti Autorità Statali, Regionali e Comunali, nonché dai competenti Organismi sportivi, delle quali verrà data tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti. Auguriamo a tutti un sereno avvicinamento all'8 marzo", spiegano dal Comitato Organizzatore.