Coronavirus: caso sospetto a Roma, turista cinese ricoverato allo Spallanzani

Caso sospetto di Coronavirus a Roma. Un turista cinese è stato soccorso da una ambulanza del 118 mentre si trovava in un albergo di via Cavour, a Monti. Nella Capitale per turismo da pochi giorni, per l'uomo sono subito scattate le procedure previste per i casi sospetti da Coronavirus.

Con il personale dell'ambulanza del 118 intervenuto con tute e mascherine, l'uomo è stato trasportato all'ospedale romano Spallanzani per essere sottoposto al test.

Dunque un primo sospetto caso di Coronavirus nella Capitale. Proprio ieri, mercoledì 29 gennaio, si è insediata presso l’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio la task force del Servizio sanitario regionale per la gestione delle modalità operative sul Coronavirus (2019-nCoV) successive alle indicazioni del Ministero della Salute.

Della task force fanno parte il Direttore operativo del NUE 112, il Direttore sanitario dell’Ares 118 e dell’INMI Spallanzani, il Direttore regionale della Programmazione sanitaria, l’Area Ospedaliera e l’Area della Prevenzione, nonché il SERESMI (Servizio vigilanza malattie infettive).

"Ci sarà un aggiornamento giornaliero per coordinare le modalità operative secondo i protocolli di gestione emanati - si legge in una nota dell'Assessorato alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio -. Al momento non c’è alcun allarme ma l’attenzione è alta”.