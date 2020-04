Pasta e verdura consegnati a domicilio: i vigili portano la spesa a casa dei più fragili

Non controllano solo che nessuno esca se non per i motivi consentiti dalla legge. Porgono anche la mano a quelli che restano a casa. Tor Sapienza, Centocelle, Prenestino, Pigneto. Le famiglie in difficoltà per l'emergenza coronavirus, da qualche giorno a questa parte, possono contare anche sui vigili urbani.

Solo oggi gli agenti del V gruppo della Polizia Locale hanno distribuito 20 pacchi di pasta, frutta, verdura, ma anche shampoo e bagnoschiuma, qualche vestito. Tutto donato dai negozianti della zona, dalle comunità religiose, da semplici cittadini, raccolto in buste della spesa e recapitato direttamente a domicilio con le volanti.

Un passa parola che coinvolge tutti, parrocchie, servizi sociali, semplici abitanti. Una rete di mutuo soccorso per alleviare le sofferenze dei più fragili. E se tra le richieste dei cittadini qualcosa manca, ci pensano direttamente i vigili ad acquistarlo. Molti di loro in queste ore hanno anche aderito alla chiamata del Campidoglio per la distribuzione a casa dei ticket per la spesa, che verranno erogati nei prossimi giorni grazie a fondi messi a disposizione dal Governo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.