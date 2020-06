Coronavirus Roma, focolaio San Raffaele: le indicazioni della Asl su dove effettuale il test

Sono partiti oggi i test a tutti i contatti stretti ed ai pazienti già dimessi dall'Irccs San Raffaele Pisana di Roma, identificato come nuovo cluster della Regione Lazio.

L'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha dichiarato che il focolaio "è stato contenuto" ma si sta lavorando per tracciare i possibili contatti.

L'indagine epidemiologica è entrata nel vivo e, sul profilo Facebook, Salute Lazio, ha reso noto un appello rivolto a chi deve effettuare il test: "Tutti i pazienti dimessi dall'IRCCS San Raffaele Pisana dal 18 maggio in poi e i loro contatti stretti, sono pregati di recarsi presso i drive in di Casal Bernocchi, Via di Casal Bernocchi, 73 o del Forlanini, Piazza Carlo Forlanini 1, orario 09:00 – 18:00, per eseguire dei test di controllo".

La motivazione è presto detta: "A causa della grande affluenza al Drive in del Forlanini, si prega di recarsi unicamente al Drive in di Casal Bernocchi". Fino ad oggi sono stati testati i pazienti attualmente ricoverati, i loro contatti stretti e tutti gli operatori della struttura. Secondo i dati di ieri, sono 37 i casi positivi registrati.