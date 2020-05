Coronavirus Roma, termoscanner agli accessi del Santo Spirito e del San Filippo Neri

Termoscanner per la misurazione della temperatura all'ingresso degli ospedali. La Asl Rm 1 a Roma ha già provveduto ad installare i termoscanner sia presso l'ospedale San Filippo Neri che al Santo Spirito dove ogni giorno viene controllata la temperatura in entrata a tutti i dipendenti.

Lo rende noto l'Unità di Crisi per il coronavirus della Regione Lazio che spiega: "Si tratta di una procedura operativa di sicurezza anti contagio per garantire lo svolgimento delle attività negli ambienti di lavoro e il contrasto alla diffusione dell'epidemia. Dopo una prima fase sperimentale la procedura di misurazione è entrata a regime e prevede il controllo della temperatura all’ingresso per accedere al turno di servizio. Con temperatura maggiore di 37.5 non è consentito l’accesso alle sedi. Tale modalità verrà ora estesa a tutti gli ospedali".

E questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti accompagnato dall'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria, Alessio D'Amato, dal Direttore Generale della ASL Roma 1 Angelo Tanese e dal Direttore del SISP Enrico Di Rosa, ha visitato il Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'ASL Roma 1.

Dopo un breve incontro con il personale medico e infermieristico Zingaretti ha visitato la Centrale operativa telefonica e l'area tampone drive-in operativa dai primi giorni del mese di aprile.

Un esperimento partito grazie all'intuizione della Asl Roma 1 che poi è stato mutuato anche in altre regioni. Successivamente Zingaretti si è recato presso il Padiglione D del San Filippo Neri dedicato al Covid e ha voluto effettuare anche un breve giro a piedi all'interno della Tenda pre-triage Covid.