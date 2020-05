Coronavirus Roma, al San Giovanni Addolorata inaugurata postazione tamponi drive-in

E' stato attivato, questa mattina, il drive-in della Asl Roma 1 per l'esecuzione del tampone naso-faringeo presso l'AO San Giovanni Addolorata. Presenti alla visita l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, il Presidente del Municipio I Sabrina Alfonsi, il Direttore Generale dell'AO San Giovanni Addolorata Massimo Annicchiarico, insieme al Direttore Generale della ASL Roma 1, Angelo Tanese.

Si potrà accedere al drive-in direttamente, ma sarà indispensabile disporre della prescrizione del proprio medico di medicina generale su ricetta dematerializzata, codice fiscale e referto del test sierologico La postazione è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 14.00. Il servizio è rivolto ai residenti della ASL Roma 1 che sono risultati positivi a seguito dell’esecuzione del test sierologico con prelievo venoso secondo le modalità stabilite dalla determina regionale scaricabile online sul sito SaluteLazio.it.

Presso il drive-in si potrà effettuare il tampone senza scendere dall’auto, recandosi con la propria vettura al Presidio Ospedaliero Addolorata - con accesso da via di Santo Stefano Rotondo 5/a. Per garantire l'informazione agli utenti circa la viabilità e la potenzialità di fruizione del drive-in è stato collocato in entrata, visibile da via Santo Stefano Rotondo, un totem informativo che fornirà le seguenti indicazioni (visualizzabili in tempo reale anche sul portale istituzionale www.hsangiovanni.roma.it): numero veicoli in fila, tempo di attesa, divieto di accesso a saturazione dei posti. L'accesso alle indagini di sieroprevalenza è stato fortemente voluto dalla Regione Lazio per una valutazione su larga scala della circolazione del virus, in particolare nei soggetti asintomatici.

"Nella nuova fase sarà fondamentale l’integrazione tra i test e i tamponi e i drive-in attivati su tutto il territorio regionale avranno un ruolo cruciale in questo processo – ha commentato l'Assessore D'Amato – Dobbiamo essere pronti a testare, tracciare e trattare le persone con tempestività e il sistema si è dotato di regole operative per consentire ai cittadini di accedere ad un percorso di esecuzione e del test sierologico".

"Penso che l'apertura del drive-in per l'esecuzione del tampone naso-faringeo presso l'AO San Giovanni Addolorata, nel cuore del Centro Storico di Roma, metta in luce ancora di più quanto dimostrato nelle settimane passate dalla sanità regionale: una grande preparazione e una grande capacità del settore sanitario nell'assicurare e riprogrammare l'assistenza e i servizi in base all'emergenza. Una rete territoriale capillare che funziona e che è in grado di garantire la sicurezza, l'accoglienza e la cura a tutti i cittadini. In questi mesi il settore pubblico a tutti i livelli ha dimostrato una grande forza nel rimodularsi per assicurare l'unico strumento che sappiamo può proteggerci: la prevenzione. Un grande lavoro svolto dalla sanità e da tutti i comparti del settore, che hanno dato a tutti i livelli prova di grande flessibilità e impegno", commenta Sabrina Alfonsi.