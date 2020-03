Coronavirus, positivo bambino di 5 mesi: è in buone condizioni al Bambin Gesù

C'è anche un bambino di 5 mesi tra i casi positivi al coronavirus a Roma. Il piccolo è ricoverato in buone condizioni all'ospedale Bambin Gesù.

A darne notizie è stato l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19.

Il bimbo è arrivato con febbre al pronto soccorso del Bambino Gesù del Gianicolo, trasportato dall’ambulanza del 118, domenica 15 marzo. Segnalato come caso sospetto, è stato gestito da subito secondo i protocolli di sicurezza.

Il Bambin Gesù fa sapere che il "piccolo paziente è seguito in isolamento da un'equipe interdisciplinare di Malattie infettive, Immunoinfettivologia e Broncopneumologia dell'Ospedale, che ha lavorato in queste settimane in stretta collaborazione con l'Istituto Spallanzani".

Ad oggi sono stati oltre 120 i bambini segnalati e gestiti dal Bambino Gesù come casi sospetti: "Solo 2, con questo, i casi positivi, entrambi in forma lieve e in buone condizioni di salute".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.