Coronavirus, Pallotta e la Roma donano 100 mila euro per combattere il Covid-19

Il presidente della Roma James Pallotta ha fatto una donazione personale di 50.000 euro nell’ambito di una nuova campagna lanciata dalla società di Trigoria, per raccogliere fondi da dedicare a un ospedale della Capitale che sta combattendo il prima linea la battaglia contro il coronavirus in Italia.

Lo stesso ha fatto Roma Cares, la fondazione del Club, portando la somma a 100.000 euro. L’obiettivo da raggiungere è quota 500.000 euro e la piattaforma utilizzata è GoFundMe.

Con oltre 10.000 contagi, l'Italia è il secondo paese con il più alto numero di casi confermati, secondo solo alla Cina. Le vittime hanno già superato le 800 unità.

Per questo, l’AS Roma e Roma Cares, vogliono aiutare a raccogliere i fondi necessari per aiutare l'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma ad affrontare una tale crisi.

"Quello che stiamo vivendo è un problema globale, ma l'Italia in questi giorni sta soffrendo in modo particolare", ha dichiarato il presidente dell'AS Roma Jim Pallotta.

"Nello sport parliamo sempre di eroi, ma i veri eroi ora sono i dottori e gli infermieri che lavorano giorno e notte per salvare la vita alle persone contagiate. In questo momento, l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma ha bisogno del nostro aiuto. L’AS Roma, Roma Cares e io siamo orgogliosi di supportare i medici e gli infermieri dell'ospedale della Capitale: se ciascuno di voi riuscirà a donare anche solo cinque euro potrà fare una grande differenza".

Data l'emergenza nazionale, i soldi che speriamo di raccogliere con l'aiuto di tutti voi saranno utilizzati per acquistare attrezzature diagnostiche e cliniche per migliorare l'assistenza ai pazienti contagiati, oltre alle forniture essenziali per facilitare il lavoro dei medici e degli infermieri impegnati a combattere contro il virus.