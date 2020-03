Coronavirus Roma: 84 casi nel Lazio. Morto paziente di 81 anni a Tor Vergata

Ottantaquattro positivi, 47 ricoverati non in terapia intensiva, 8 in terapia intensiva, 26 in isolamento domiciliare e 3 guariti. Tre persone morte con presenza di Coronavirus e con patologie gravi già presenti. A queste ultime si è aggiunto domenica sera un uomo di 81 anni con pluripatologie preesistenti, deceduto al Policlinico Tor Vergata. A darne notizia è Salute Lazio che aggiunge che è stata avviata un'indagine epidemiologica. Sono i numeri dell'emergenza Coronavirus nel Lazio, aggiornati alla serata di ieri.

Il Lazio in soccorso della Lombardia

Numeri non ancora da emergenza, come dimostra il fatto che da Roma ieri sera è partito un elicottero che con un volo notturno ha trasferito il primo paziente da Bergamo per liberare le terapie intensive per l'emergenza COVID-19. Negli ospedali lombardi al collasso una goccia nel mare, comunque importante per liberare almeno un letto nei reparti allo stremo. Ricordiamo che, come annunciato venerdì scorso in conferenza stampa, il Lazio avrà un nuovo centro per le emergenze, il Columbus, capace di trattare 150 pazienti di terapia intensiva.

Quarantena per chi viene dalla Lombardia

Da ieri sera è attiva l'ordinanza che impone "a tutte le persone che abbiano fatto, stanno o faranno ingresso nella Regione Lazio dalle 'zone rosse', di comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800 che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS)". L'ordinanza impone di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del dipartimento di prevenzione.

Termoscanner agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

Accorgimenti e disposizioni per far fronte all'emergenza Coronavirus che riguarderanno anche i passeggeri in partenza dagli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino dove sono stati installati termoscanner di ultima generazione anche per i controlli della temperatura corporea dei passeggeri in partenza per destinazioni extra Schengen.

Raggi: "A casa i dipendenti che negli ultimi giorni sono stati in zona rossa"

Si adegua il Campidoglio. La sindaca Raggi spiega che "in base a quanto disposto dall’ordinanza emanata dalla Regione Lazio, tutti i dipendenti di Roma Capitale che nei ultimi 14 giorni hanno fatto ingresso nella cosiddetta ‘zona rossa’ sono invitati a restare a casa a partire da domani mattina. Devono infatti permanere nella propria abitazione e comunicare tale circostanza al numero verde 800 118 800 e attendere le successive indicazioni".

Palestre e piscine chiuse

Non solo quarantena obbligatoria per chi viene dalle zone rosse. L'ordinanza infatti dispone "inoltre la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni di piscine, palestre e centri benessere", si legge. "L'ordinanza è emessa nel rispetto dei ruoli istituzionali", dichiarano in una nota congiunta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato ed il vicepresidente, Daniele Leodori.

Provvedimenti che si sommano a quelli già presenti nel decreto firmato nella notte tra sabato e domenica dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A Roma quindi "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Sospesi anche i congressi, i meeting e le riunioni in cui è coinvolto il personale sanitario.

Messe vietate

Stop anche alle messe, ai matrimoni e ai funerali. E' la Cei, Conferenza Episcopale italiana a spiegare che "il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore quest’oggi, sospende a livello preventivo, fino a venerdì 3 aprile, sull’intero territorio nazionale “le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. L’interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le “cerimonie religiose”. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli. L’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica".