Coronavirus, nel Lazio 7086 casi da inizio epidemia: trend allo 0.7%

Nel Lazio il trend di nuovi casi da coronavirus è allo 0,7%. Continua a restare stabilmente in discesa la curva nelle province dove, complessivamente, si registra 1 solo caso a Latina nelle ultime 24 ore e zero decessi. A Roma città, invece, i contagiati dal Covid-19 nelle ultime 24 ore sono stati 31 (qui i dati completi) contro i 19 del 7 maggio.

Complessivamente sono 4328 gli attuali casi positivi nel Lazio, di questi 2966 sono in isolamento domiciliare, 1278 sono ricoverati non in terapia intensiva e 84 sono ricoverati in terapia intensiva. Da inizio epidemia, i casi trattati sono 7086.

Nel frattempo proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Il Lazio, nel punto della task force anti Covid, sottolinea anche che punta sui test sierologici e da lunedì al via 300 mila per capire la circolazione del virus.

Coronavirus: gli ultimi dati delle Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 11 nuovi casi positivi di cui 5 in isolamento domiciliare. 31 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza

Asl Roma 2: 16 nuovi casi positivi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza

Asl Roma 3: 4 nuovi casi positivi. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. 350 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza

Asl Roma 5: 9 nuovi casi positivi di cui 7 sono un recupero di notifiche arretrate. 3 decessi: 3 uomini di 66, 74 e 55 anni, tutti con patologie pregresse. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza

Asl Roma 6: 10 nuovi casi positivi di cui 6 sono un recupero di notifiche arretrate. 3 decessi: una donna di 71 anni, un uomo di 72 anni e una donna di 82 anni, tutti con patologie pregresse. 72 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza

Asl Latina: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 192 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza

Asl Frosinone: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza

Asl Viterbo: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza

Asl Rieti: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza

Coronavirus non blocca i trapianti

Il COVID-19 non ha interrotto l'attività dei trapianti nel Lazio. Dall'inizio del lockdown, nel Lazio, sono stati effettuati 42 trapianti, 99 dall'inizio dell'anno. Sono stati, in prevalenza, trapianti di fegato e di rene (89), di cuore e polmone (9) e 1 trapianto combinato.

I principali centri coinvolti sono: l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il Policlinico Gemelli, il Policlinico Tor Vergata, l’Azienda Ospedaliera San Camillo, il Policlinico Umberto I e il Polo Ospedaliero Interaziendale Trapianti dell'Istituto Spallanzani.

Primo week end Fase 2, a Roma controlli

Roma si prepara al primo weekend della Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Per timore di assembramenti nei tradizionali luoghi di svago e ritrovo pre Covid già da stasera forze dell'ordine e polizia locale potenziano i controlli sulle strade in uscita dalla Capitale, verso il litorale e i laghi, nei parchi. Controlli anche in alcune zone della movida in particolare all'esterno dei locali aperti per vendita take away.

Negozi: dal 18/5 domenica stop alle 21.00

Dal 18 giugno e fino al 21 giugno a Roma le attività che potranno riaprire col progressivo allentamento del lock down dovranno comunque chiudere nel corso della settimana alle 21,30 e la domenica alle 15. E' quanto dispone un'ordinanza della sindaca Virginia Raggi. Aperture e chiusure sono spalmate in fasce orarie e scaglionate.

Gli alimentari, i supermarket -ad esclusione dei Centri Commerciali- e i panificatori dal lunedì al sabato possono osservare una delle seguenti fasce orarie di apertura e di chiusura: apertura entro le ore 8.00 chiusura entro le ore 15.00; apertura entro le ore 8.00 chiusura dopo le ore 19.00 ed entro le ore 21,30. Parrucchieri, estetisti, Phone center- Internet point, potranno aprire dal lunedì al sabato nell'intervallo dalle ore 11 .00 alle ore 11.30- e la chiudere dopo le ore 19.00 ed entro le ore 21.30.

Aggiornato alle 09:41 del 9 maggio