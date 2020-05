Coronavirus, superati i settemila casi da inizio epidemia: il trend di nuovi contagi è allo 0,5%

La giornata del 7 maggio ha lasciato una serie di dati positivi in merito all'emergenza coronavirus a Roma e nel Lazio. Nella Capitale, infatti, in 24 ore si sono registrati 19 arrivano casi Covid-19, di cui 9 che arrivano dalla Asl Roma 3, quella che comprende anche il comune di Fiumicino. Il dato più basso dal 18 marzo.

Numeri che portano il trend di contagiati allo 0,5% e un balzo in avanti dei guariti che sono 119 il triplo dei nuovi casi nelle ultime 24h. Complessivaamente da inizio epidemia, nel Lazio, sono 7034 i casi trattati. Di questi 4348 sono gli attuali casi positivi, 543 sono i pazienti deceduti e 2143 le persone guarite.

Nel frattempo proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate (ad oggi sono 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio) ed è conclusa l'indagine epidemiologica delle unità mobili USCA-R presso la Fondazione IRCCS Santa Lucia, sono stati eseguiti oltre 500 tamponi, il cluster è chiuso.

Coronavirus: gli ultimi dati delle Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 8 nuovi casi positivi. 42 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà. In apertura una seconda postazione presso la Casa della Salute di Via Clauzetto

Asl Roma 2: 2 nuovi casi positivi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti

Asl Roma 3: 9 nuovi casi positivi. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi. In apertura una seconda postazione per tampone drive in a Fiumicino

Asl Roma 4: 7 nuovi casi positivi. 208 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia

Asl Roma 5: 5 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni con patologie pregresse. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Guidonia e Colleferro

Asl Roma 6: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 75 anni con patologie pregresse. 33 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia

Asl Latina: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 198 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. In apertura 2 postazioni di tamponi drive in a Latina e a Gaeta

Asl Frosinone: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 28 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tamponi drive in all’Ospedale di Frosinone e di Cassino

Asl Viterbo: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Civita Castellana e all’Ospedale Belcolle di Viterbo

Asl Rieti: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Rieti, di Poggio Mirteto e di Contigliano

Covid: allo Spallanzani piattaforma farmaci

Un donazione di un milione di euro da parte della Camera di Commercio di Roma in favore dell'Istituto Spallanzani per sostenere la ricerca, la sperimentazione di nuove terapie, l'acquisto di apparecchiature clinico-diagnostiche e di presidi medico-sanitari nell'attività connessa all'emergenza sanitaria in corso.

Lo prevede un protocollo firmato dal Direttore Generale di Inmi Spallanzani Marta Branca e dal Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.

Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, spiega che l'obiettivo è realizzare una "piattaforma unica per valutare tutti i farmaci sperimentali con dati clinici, genetici ed epidemiologici. Questa epidemia ci ha insegnato alcune cose, ovvero che ci siamo trovati di fronte a una situazione totalmente inattesa e che non eravamo pronti e non avevamo a disposizione le piattaforme per gestire l'epidemia".

Sanificazione chiese: attenzione alle opere

Sanificare le chiese prima dei funerali ma con una attenzione particolare nel caso in cui nel luogo di culto ci siano opere di valore artistico e storico. E' la preoccupazione espressa in un vademecum ai parroci romani inviato dal Vicariato.

Molte chiese del centro storico di Roma sono appunto depositarie di beni artistici, spesso di grande valore, per cui nella sanificazione dell'ambiente non bisogna "ricorrere all'utilizzo di prodotti a base di cloro, o comunque troppo ossidanti, che possono causare danni, anche gravi" su marmi, legni o comunque decorazioni che sono sopravvissute anche a secoli di storia.

Nelle indicazioni del Vicariato ai parroci per la celebrazione dei funerali, ci sono norme molto dettagliate sulla distribuzione della Comunione, con l'indicazione al sacerdote di tenere per tutto il tempo della celebrazione la pisside (il contenitore delle ostie consacrate) coperta e di igienizzarsi le mani prima della distribuzione delle ostie.

"Con mascherine e regole igiene vinceremo guerra"

"Entriamo nella cosiddetta fase 2, una fase molto delicata durante la quale dobbiamo porre grande attenzione. E' una fase in cui dobbiamo ricordarci di mantenere le regole di prudenza e igieniche che ci siamo dati". Sono i consigli che Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, dà in un video pubblicato sui social dell'assessorato alla Sanità del Lazio.

Aggiornato alle 08:45 dell'8:50 maggio