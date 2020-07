Coronavirus, a Roma registrati 77 positivi arrivati dal Bangladesh

Sono 873 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio, di questi 658 sono in isolamento domiciliare, 202 sono ricoverati non in terapia intensiva e 13 sono ricoverati in terapia intensiva. A loro si aggiungono anche 842 morti e 6495 guariti. In totale sono stati esaminati 8210 casi da inizio pandemia.

I casi positivi dal Bangladesh: i dati

Sono 77 i casi 77 i casi di coronavirus da cosiddetta "importazione" in arrivo a Roma dal Bangladesh con voli autorizzati dell'Enac. Un dato in aumento considerando i 36 positivi rilevati all'aeroporto di Fiumicino nella giornata del 6 luglio.

I casi positivi al tampone rilevati all'aeroporto di Fiumicino e riferiti al volo atterrato da Dacca (Bangladesh) sono stati oltre il 13% e sono stati in gran parte trasferiti al COVID Center di Casal Palocco.

I dati dalle Asl di Roma e del Lazio

Nello specifico, nella Asl Roma 1 dei quattro casi registrati nelle ultime 24h due sono riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca già attenzionati.

Ulteriori due casi arrivano da accesso al pronto soccorso dall'ospedale San Pietro e uno dal pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata.

Infine per quanto riguarda le province registriamo un caso nella Asl di Latina si tratta di un link familiare con la donna di nazionalità Indiana e di rientro dall’India che era correttamente in isolamento.

Stop ai voli dal Bangladesh

La Regione Lazio chiama e il Ministero della Salute risponde: dalla giornata di ieri sono stati infatti sospesi i voli speciali autorizzati dall'Enac provenienti da Dacca. Una soluzione drastica per fermare la diffusione di contagi.

"Una vera e propria 'bomba' virale che abbiamo disinnescato. - ha sottolineato l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato - E' la conferma che non ci sono le condizioni di sicurezza da quella provenienza e i voli vanno sospesi. Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus".

Articolo aggiornato alle 8:30 dell'8 luglio