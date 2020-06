Coronavirus, nel Lazio 7812 casi da inizio epidemia. D'Amato: "A Roma il cluster San Raffaele è contenuto"

Sono trentacinque i nuovi casi di coronavirus a Roma registrati nel fine settimana, molti dei quali provenienti dall'Irccs San Raffaele Pisana, il nuovo cluster che tanto ha fatto discutere negli ultimi due giorni.

"La gestione del focolaio è stata tempestiva e al momento è sotto controllo, ma non dobbiamo abbassare la guardia - ha assicurato l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato nel bollettino del 7 giugno - Voglio rivolgere un ringraziamento ai servizi della Asl Roma 3, le unità mobili USCA-R e le Forze dell'ordine che stanno consentendo di svolgere puntualmente tutte le operazioni per la messa in sicurezza della struttura".

Tra le buone notizie del fine settimana, c'è anche la guarigione di una donna di 97 anni al covid center del Campus bio medico.

Coronavirus: nel Lazio 2690 gli attuali casi positivi

Sono 2690 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio. Di questi 2174 in isolamento domiciliare, 467 ricoverati in degenza ordinaria, 49 in terapia intensiva. 760 sono i pazienti deceduti e 4362 le persone guarite. In totale da inizio pandemia sono stati esaminati 7812 casi.

Cororonavirus: i dati delle Asl a Roma e nel Lazio

Asl Roma 1 – 2 nuovi casi positivi. 13 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 1 nuovo caso positivo. 13 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 7 nuovi casi positivi di cui 4 riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana, al momento tutti i casi positivi sono stati trasferiti. 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 10 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 6 – 1 nuovo caso positivo. 58 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 13 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 70 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 18 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Coronavirus a Roma: il caso del San Raffaele

Sul caso del San Raffaele non sono mancate polemiche. Secondo gli ultimi tamponi processati, sono risultati ulteriori due positivi e si tratta di parenti di pazienti della struttura. Il totale complessivo dei casi positivi sale così a 37. "Da oggi partono i test a tutti i pazienti dimessi e i contatti stretti presso i drive in della Asl Roma 3. Questo focolaio dimostra che non bisogna abbassare la guardia e vanno rispettate tutte le indicazioni. Rimangono solo una decina di tamponi su circa settecento che vanno riprocessati per indeterminatezza", ha concluso D'Amato.

Test sierologici ai farmacisti

Prosegue intanto l'indagine sul virus tramite i test sierologici. 2 mila sono stati effettuati su farmacisti e operatori delle farmacie. "Decidere di coinvolgerli nella più grande indagine di sieroprevalenza che prevede la somministrazione di 300mila test in tutto il Lazio agli operatori sanitari e forze dell'ordine è stata una scelta strategica - ha detto il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti - poichè riconosce il ruolo dei farmacisti nella rete dell'assistenza durante l'emergenza e permette ai farmacisti di lavorare con maggiore sicurezza".

Aggiornato alel 7:40 dell'8 giugno