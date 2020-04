Coronavirus, a Roma cala ancora il trend di nuovi casi. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive

Da inizio epidemia sono 3365 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 1944 sono in isolamento domiciliare, 1229 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 192 sono ricoverati in terapia intensiva. 238 sono i pazienti deceduti e 546 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 4149 casi.

Sono 26 i nuovi positivi al coronavirus a Roma. E' quanto emerge dai dati Asl emessi nell'ultimo bollettino che tengono conto delle ultime 24 ore. Secondo quanto si legge, nella Capitale e nel territorio di Fiumicino, il dato resta basso. Anche al di sotto del trend del 3% regionale fatto registrare nei due giorni appena trascorsi.

D'Amato: "Diminuisce il dato complessivo dei ricoverati nelle terapie intensive"

"Si conferma il rallentamento del trend che per la prima volta scende sotto al 3% e per la prima volta diminuisce il dato complessivo dei ricoverati nelle terapie intensive passando da 197 di ieri a 192 di oggi. Ora non bisogna mollare", sottolinea l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato.

"A Viterbo si registra il dato più basso nelle ultime 24h con 2 casi e zero decessi, mentre Roma città continua il rallentamento con 26 casi. All'Ospedale pediatrico Bambino Gesù sono 6 i pazienti COVID ricoverati, mentre 2 i bambini dimessi ieri. La buona notizia arriva dai 3 neonati e le 2 mamme di Civitavecchia che sono risultati negativi al secondo tampone".

Coronavirus, gli ultimi dati Asl a Roma e nel Lazio

Asl Roma 1: 6 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 1511 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 2: 12 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Due casi sospetti del Selam Palace di ieri negativi al tampone. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territori

Asl Roma 3: 8 nuovi casi positivi. 1623 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 4: 2 nuovi casi positivi. 4 pazienti sono guariti. Deceduto uomo di 90 anni all’Ospedale San Paolo di Civitavecchia. 1684 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sono conclusi i controlli su tutte le RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 5: 16 nuovi casi positivi. 8 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 92 anni all’Ospedale di Palestrina. 1690 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale di palestrina sono ricoverati 37 pazienti

Asl Roma 6: 33 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. Deceduto un uomo di 63 anni. 91 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Operativo il laboratorio per il test a Genzano: già effettuati 80 tamponi. Completate le verifiche sulle strutture socio assistenziali del territorio. All’Ospedale dei Castelli sono ricoverati 62 pazienti di cui 2 in terapia intensiva

Asl Frosinone: 7 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nelle ultime 48 ore. 6 pazienti sono guariti. 308 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Rieti: 26 nuovi casi positivi di cui 12 riferibili alla casa di riposo Il Gabbiano di Fara Sabina. Decedute 2 donne di 90 e 96 anni con pregresse patologie. 2 pazienti sono guariti. 36 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo, controllato il 100% delle RSA del territorio

Asl Viterbo: 3 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nella ultime 48 ore. 7 pazienti sono guariti. 2354 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si stanno eseguendo i tamponi nella casa di riposo Villa Noemi di Celleno

Asl Latina: 5 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. 1 paziente è guarito. 4016 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 14 posti letto all’Ospedale Goretti di Latina

Coronavirus, terza vittima a Ladispoli

"È da poco giunta una brutta notizia per la nostra città, che ci addolora e ci rattrista ancor di più in questo momento così complicato. È salito a tre il numero dei cittadini di Ladispoli scomparsi a causa del virus Covid-19. - spiega in una nota Il sindaco Alessandro Grando - Ho contattato telefonicamente i familiari colpiti dal lutto, rivolgendo loro le mie personali condoglianze e quelle di tutta la Città di Ladispoli".

"Ci stringiamo attorno al loro dolore e alla loro sofferenza, per non aver avuto nemmeno la possibilità di assistere il proprio caro nelle ultime ore della sua vita. Continuiamo a pregare per tutte le persone che stanno ancora lottando, affinché possano riabbracciare presto le persone che amano".

Coronavirus, 26 positivi a Fiumicino e 83 in sorveglianza attiva

"Attualmente sono 26 le persone contagiate dal coronavirus, una più di ieri, mentre scendono a 83 quelle in sorveglianza attiva - spiega il sindaco di Fiumicino Esterino Montino - Per quanto invece riguarda gli equipaggi delle navi da crociere - continua Montino – rimangono presso l’Hotel Mercure di Fiumicino 2 inglesi e 8 russi, che dovevano partire oggi ma il cui volo è stato per ora rimandato a domani mattina. Altri 6, positivi, che erano nell’albergo sono stati trasferiti in un Centro Covid a Roma. È in programma invece per l’11 aprile un volo per far ritornare in Indonesia tutti i negativi attualmente ospitati presso l’Hotel B&B di Parco Leonardo, mentre per i positivi è stata attivata la procedura per il loro trasferimento in un altro Centro Covid di Roma".

Al San Filippo Neri arriva #DonaUnaCorsaTaxi

Una raccolta fondi promossa da Associazione Cuore Digitale dedicata esclusivamente ai medici e agli operatori sanitari impegnati negli ospedali Covid di Roma. La campagna #DonaUnaCorsaTaxi ha raggiunto anche l’ospedale San Filippo Neri, che sabato 28 marzo ha aperto una intera palazzina destinata a Covid Center.



La donazione ha lo scopo di agevolare gratuitamente gli sposamenti in taxi del personale sanitario, accompagnandoli a casa per poi tornare al lavoro in piena sicurezza. Per farlo Cuore Digitale ha stretto un accordo con la cooperativa Pronto Taxi 6645 che si è resa subito disponibile.

Articolo aggiornato alle 08:30 del 8 aprile