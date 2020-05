Coronavirus, 6995 casi nel Lazio: al via 300 mila test sierologici

Il trend di nuovi contagiati nel Lazio risale al 1,1%. Se il 4 maggio i contagiati erano 36 e martedì erano 67, nella giornata dal 6 maggio sono stati registrati 81 nuovi casi Covid-19 nell'intera Regione. Di questi 25 arrivano dalla città di Roma che, nei fatti, conferma il trend registrato negli ultimi tre giorni.

Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone rispondono invece bene come ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato nell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù: "Il trend è stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 10 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore e zero decessi".

Da inizio epidemia sono 6995 i casi nel Lazio. Tra questi 538 sono i pazienti deceduti, 2024 le persone guarite e 4433 gli attuali casi positivi, di cui 2991 sono in isolamento domiciliare, 1351 ricoverati non in terapia intensiva e 91 in terapia intensiva.

Coronavirus: gli ultimi dati delle Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 4 nuovi casi positivi. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. I nuovi positivi di oggi sono inferiori al numero dei guariti delle ultime 24 ore. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà

Asl Roma 2: 15 nuovi casi positivi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti

Asl Roma 3: 6 nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi

Asl Roma 4: 4 nuovi casi positivi. 296 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia

Asl Roma 5: 29 nuovi casi positivi di cui 22 sono un recupero di notifiche arretrate. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Il 100% del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. 5 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Monterotondo, Tivoli, Guidonia, Subiaco e Colleferro

Asl Roma 6: 13 nuovi casi positivi. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia. Si lavora per aprire una postazione nel comune di Anzio

Asl Latina: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 179 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Si lavora per aprire 2 postazioni di tamponi drive in a Latina e a Gaeta

Asl Frosinone: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 postazioni di tamponi drive in all’Ospedale di Frosinone e di Cassino

Asl Viterbo: 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Tarquinia, di Civita Castellana e all’Ospedale Belcolle di Viterbo

Asl Rieti: 3 nuovi casi positivi. 0 dessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Rieti, di Poggio Mirteto e di Contigliano

Al via 300 mila test sierologici nel Lazio

Si sono concluse le procedure della gara ad evidenza pubblica e da lunedì partiranno i 300 mila test sierologici per effettuare l'indagine di sieroprevalenza su tutti gli operatori sanitari, compresi i medici di medicina generale, pediatri e farmacisti, per una platea di oltre 100 mila soggetti e per le Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Esercito - ‘Strade Sicure’, Guardia Costiera, Polizia Penitenziaria) per un totale di oltre 60 mila operatori inoltre per tutte le RSA sia gli ospiti che i dipendenti. L’indagine partirà da lunedì per gli operatori sanitari e per le Forze dell’Ordine si partirà dalla Guardia di Finanza.

Verranno raccolti e archiviati, con il consenso informato dei soggetti, tutti i dati per valutare la circolazione dell’epidemia sul territorio. L'indagine sarà condotta da tutte le strutture del Servizio sanitario regionale coordinata e monitorata dallo Spallanzani con il supporto del SERESMI (Servizio regionale sorveglianza malattie infettive). A Roma, nel frattempo, ha preso oggi il via l'effettuazione dei primi 50 test sierologici ai dipendenti capitolini, coordinata dall’Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (Ipa). Ai test, in modalità prelievo venoso, vengono sottoposti in via prioritaria gli operatori degli sportelli aperti al pubblico, per esempio di Anagrafe e di Stato civile, e gli agenti della Polizia Locale.

Vaia (Spallanzani): "Con mascherine e regole igiene vinceremo guerra"

"Entriamo nella cosiddetta fase 2, una fase molto delicata durante la quale dobbiamo porre grande attenzione. E' una fase in cui dobbiamo ricordarci di mantenere le regole di prudenza e igieniche che ci siamo dati". Sono i consigli che Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, dà in un video pubblicato sui social dell'assessorato alla Sanità del Lazio.

Mascherine non a norma, un denunciato

Denunciato dai carabinieri l'amministratore unico di una società che fornisce servizi tecnologici e di consulenza in ambito farmaceutico con sede a Napoli. L'uomo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con le accuse di tentata truffa e frode nell'esercizio del commercio. A far scattare l'attività dei militari è stata la segnalazione di un farmacista della Capitale che aveva pattuito l'acquisto di una fornitura di 2.000 mascherine FFP2 per un importo complessivo di 8.296 euro.

Cimiteri aperti ma con misure sicurezza

I romani possono andare a trovare i loro defunti nei cimiteri della Capitale, seguendo scrupolosamente le indicazioni di sicurezza del governo. I cimiteri, infatti, sono aperti regolarmente, e gli accessi sono regolati dalle indicazioni delle 'faq' del governo, a cui Ama si attiene. I cancelli sono stati aperti dal 4 maggio per i riti funebri (massimo 15 partecipanti) e per le visite ai defunti. Il personale all'ingresso vigila per evitare gli assembramenti, ma anche per accertarsi che tutti indossino le mascherine e i guanti, utili in particolare per spostare scale o attrezzature che si trovano all'interno. Le forze di polizia potranno vigilare all'interno dei cimiteri che vengano rispettate le distanze e l'uso dei dispositivi di sicurezza.

Aggiornato alle 08:43 del 7 maggio