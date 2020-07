Coronavirus Roma, 21 nuovi positivi dal Bangladesh: sospesi i voli da Dacca

La Regione Lazio chiama e il Ministero della Salute risponde: sono stati infatti sospesi i voli speciali autorizzati dall'Enac provenienti da Dacca. Una soluzione drastica per fermare la diffusione di contagi.

Effettivamente dalla capitale del Bangladesh, negli ultimi giorni, sono arrivate 39 persone risultate poi positive. Dodici segnalate dalle Asl di Roma nella sola giornata di lunedì 6 luglio (qui i dati), 21 oggi.

"Una vera e propria 'bomba' virale che abbiamo disinnescato. - ha sottolineato l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato - E' la conferma che non ci sono le condizioni di sicurezza da quella provenienza e i voli vanno sospesi. Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus".

L'ordinanza della Regione sui voli dal Bangladesh

Nel frattempo, da ieri, è in vigore l'ordinanza della Regione per prevenire e gestire l'emergenza epidemiologica aumentando così i controlli sui voli speciali provenienti da Dacca.

In particolare l'ordinanza prevede che i passeggeri dei voli speciali provenienti da Dacca e autorizzati dall'Enac, siano sottoposti al loro arrivo al test sierologico e a quello molecolare, affinché venga verificata tempestivamente l'eventuale positività e limitata la circolazione del virus.

L'attività di esecuzione dei test sarà condotta dalla Asl Roma 3, territorialmente competente, avvalendosi anche della collaborazione delle USCAR. La ASL, inoltre, sarà tenuta ad "assicurare che, nelle more dello svolgimento dei test e in mancanza di adeguata idoneità alloggiativa utile ad osservare l'isolamento fiduciario, le persone siano ospitate presso idonea struttura ricettiva, anche alberghiera, garantendo l’isolamento per il tracciamento necessario".

Controllate 225 in arrivo da Dacca

Solamente nel pomeriggio di ieri sono state controllate 225 persone. A rendelo noto è l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio: "Su 225 passeggeri del volo speciale diretto in arrivo da Dacca a Roma Fiumicino al momento sono risultati 14 con sieroprevalenza pari al 6,2%. Sono stati eseguiti i tamponi e domani ci saranno i risultati. I passeggeri del volo sono stati posti tutti in isolamento".

"Le operazioni si sono svolte in totale sicurezza e collaborazione anche attraverso i mediatori culturali con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai bambini. Si desidera ringraziare Aeroporti di Roma (ADR), l’USMAF e le Forze di Polizia nonché la Asl Roma 3 e le otto unità mobili USCA-R con il coordinamento dell’Istituto Spallanzani che stanno consentendo l’applicazione della ordinanza regionale", ha spiegato l'Unità di Crisi regionale.

Coronavirus a Roma e nel Lazio: gli aggiornamenti

Al momento sono 870 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio. Di cui 658 sono in isolamento domiciliare, 200 sono ricoverati non in terapia intensiva, 12 sono ricoverati in terapia intensiva. 842 sono i pazienti deceduti e 6493 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8205 casi

Numeri in aumento che sono figli anche della serie di controlli che, in queste ore, stanno aumentando come come nel caso della Asl Roma 2 che ha organizzato test con la modalità drive-in a Torpignattara (qui il video).

Gli ultimi dati dalle Asl di Roma e del Lazio

Nello specifico, nella Asl Roma 1 dei sette casi di lunedì 6 luglio sono sei i contagi riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli già attenzionati provenienti da Dacca. Di questi sei nuovi casi quattro vivono in un unico domicilio.

Nella Asl Roma 2 si registrano 6 casi tutti di nazionalità Bangladesh e di questi tre hanno un link correlabile con i voli già attenzionati provenienti da Dacca e i restanti tre casi sono giunti al pronto soccorso dell’ospedale Pertini.

Nella Asl Roma 5 si registra una caso di una bambina di 11 anni residente a Mentana e trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Avviata l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 6 un nuovo caso positivo di un uomo di 37 anni da accesso al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli e trasferito allo Spallanzani.

Articolo aggiornato alle 12:03 del 7 luglio