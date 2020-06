Coronavirus, crescono i guariti ma preoccupa il focolaio al San Raffaele Pisana. D'Amato: "Ci aspettiamo altri casi"

"Ci aspettiamo un ulteriore incremento dei casi, non bisogna abbassare la guardia". Così l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato commenta i dati di ieri sui casi di coronavirus. Una nuova impennata, da 9 malati di venerdì 5 giugno a 28 contagi ieri nel Lazio. Di questi 26 sono riferibili al cluster dell'istituto San Raffaele Pisana, centro sanitaria di riabilitazione su via della Pisana.

Qui già dal 4 giugno si sono registrati i primi casi. L'indagine epidemiologica è scattata subito e ha portato alla rilevazione di altri 24 contagi nelle ultime 24 ore. Sono 31 in totale. La struttura è stata isolata e si sta procedendo con i tamponi a tappeto. "Questo focolaio non ci voleva e tutti i nostri sforzi sono adesso ricondotti alla tutela di pazienti e operatori" ha aggiunto ancora l'assessore.

Guardando ai dati totali poi sono 2697 gli attuali positivi al Covid 19 nella Regione Lazio. Di questi 2171 in isolamento domiciliare, 477 ricoverati in degenza ordinaria, 49 in terapia intensiva. 758 sono i pazienti deceduti e 4346 le persone guarite. In totale sono stati esaminati da inizio pandemia 7801 casi.



I dati Asl di sabato 6 giugno



Asl Roma 1 – 1 nuovo caso positivo. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 24 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. E’ in corso l’indagine epidemiologica. E’ stato disposto l’isolamento della struttura e test a tutti con l’affiancamento da parte della Asl. Sul posto sei unità operative USCA-R e i servizi della Asl Roma 3 che ha affiancato la direzione sanitaria della struttura. 1 decesso. 16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 40 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. 65 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 32 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

L'ultimo bollettino dello Spallanzani

Sono 73 i pazienti ricoverati all'istituto Spallanzani per coronavirus secondo l'ultimo bollettino fornito nella giornata di oggi dall'ospedale. Di questi 24 positivi al covid 19 e 49 sottoposti a indagini. Sei pazienti necessitano di supporto respiratorio. In totale si registrano 465 pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture del territorio.

Test sierologici ai farmacisti

Prosegue intanto l'indagine sul virus tramite i test sierologici. 2 mila sono stati effettuati su farmacisti e operatori delle farmacie. "Decidere di coinvolgerli nella più grande indagine di sieroprevalenza che prevede la somministrazione di 300mila test in tutto il Lazio agli operatori sanitari e forze dell'ordine è stata una scelta strategica - ha detto il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti - poichè riconosce il ruolo dei farmacisti nella rete dell'assistenza durante l'emergenza e permette ai farmacisti di lavorare con maggiore sicurezza".

