Coronavirus, a Roma rallentano ancora i contagi. Crescono i guariti nella regione: 502 totali

Si conferma la brusca frenata dei contagi da coronavirus a Roma e nel Lazio. Come ribadito dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, "il rallentamento del trend è al 3,9%". In totale a livello regionale, facendo riferimento all'ultimo dato disponibile della giornata di ieri, se ne contano 151, di questi 39 i nuovi positivi a Roma e 26 in provincia. 4031 invece i casi totali nel Lazio da inizio epidemia.

A pesare sul dato sono i focolai ancora presenti fuori dalla Capitale. "A Rieti si registra un dato di casi in prevalenza già noti, relativi ai cluster delle case di riposo, notificati in ritardo e che rappresenta 1/3 dei casi totali nella regione, mentre Roma città continua il rallentamento" spiega l'assessore. "Abbiamo superato la quota di 50 mila tamponi effettuati da inizio emergenza e sono in continua crescita i guariti che salgono di 27 unità nelle ultime 24h arrivando a 502 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 12.684 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 10".

L'esercito al Selam Palace di Roma

Proprio a Roma è scattato da ieri l'allarme per un altro potenziale focolaio: un palazzo di via Arrigo Cavaglieri, a Romanina. Ex uffici occupati ormai una quindicina di anni fa, conosciuti come Selam Palace, e abitati da circa 400 persone di origine africana. Qui sono due le persone risultate positive al coronavirus. L'esercito sta presidiando l'edificio. Sul posto anche il personale Asl per effettuare i tamponi agli ospiti e avere un quadro completo e certo dei contagiati nella struttura.

L'intervista al presidente dell'Ordine dei medici

"Le mascherine? Dovranno essere obbligatorie anche nel Lazio, specie nella fase 2, quando le persone torneranno a uscire" ha intanto suggerito il presidente dell'Ordine dei medici di Roma Antonio Magi, intervistato da RomaToday, commentando la decisione presa da Lombardia e Toscana di rendere obbligatorie le misure protettive anti coronavirus, per chiunque esca di casa e per qualunque tipo di spostamento o attività. Poi sempre alla voce dispositivi di sicurezza ne ha ribadita la necessità per tutti i medici, di base e ospedalieri. "Aspettiamo ancora le 71mila mascherine promesse dalla Protezione civile. L'altro grande virus di questo Paese è la burocrazia".

I dati Asl di Roma e del Lazio del 6 aprile

Asl Roma 1: 15 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 1498 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllate 10 RSA su 18 e più di 40 case di riposo del territorio

Asl Roma 2: 16 nuovi casi positivi. 43 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllate 10 RSA su 18 e il 70% delle case di riposo del territorio

Asl Roma 3: 8 nuovi casi positivi. 10 pazienti sono guariti. 2 decessi: due uomini di 79 e 84 anni con precedenti patologie. 1545 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati oggi 4 posti di terapia intensiva all’Ospedale Grassi. Controllate 5 RSA sulle 10 presenti nel territorio

Asl Roma 4: 3 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 0 decessi. 1498 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sono conclusi i controlli su tutte le RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 5: 12 nuovi casi positivi. 4 pazienti sono guariti. 3 pazienti sono deceduti. 1577 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 44 su 49 case di riposo controllate. Una risultata abusiva è stata denunciata.

Asl Roma 6: 11 nuovi casi positivi. 2 decessi: una donna di 70 anni di Albano e un uomo di Velletri di 44 anni. 54 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. A Genzano da oggi operativo il laboratorio per il test. Completate le verifiche sulle strutture socio assistenziali del territorio

Asl Frosinone: 6 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 0 decessi nelle ultime 24 ore. 301 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prevista la riapertura il PS di Alatri dopo la sanificazione da parte dei Vigili del Fuoco. Controllate l’85% delle case di riposo e il 100% delle RSA del territorio

Asl Viterbo: 8 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. Anche oggi non si registrano decessi nella provincia. 2305 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllate il 30% delle RSA e delle case di riposo del territorio

Asl Latina: 14 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 80 anni con precedenti patologie. 3 pazienti sono guariti. 3832 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllato il 58% delle case di riposo e il 100% delle RSA

Asl Rieti: 58 nuovi casi positivi di cui 30 dal cluster di Contigliano e gli altri riferibili alle case di riposo del territorio. Il dato è frutto di un ritardo delle notifiche nelle giornate precedenti. 2 pazienti sono guariti. 2 decessi: un uomo di 91 e un uomo di 83 anni con patologie pregresse. 31 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllato il 50% delle case di riposo e il 100% delle RSA del territorio.

Sette casi positivi tra i dipendenti Atac

Inseguimento ai tempi del coronavirus

A Termini e Tiburtina arrivano i termoscanner

Ad Anzio tampone al gatto di un contagiato

Chiusi gli sportelli dell'agenzia dell'entrate

Troppi infermieri contagiati. Esposto in procura: "Noi da eroi a untori"

Video, Renzo Piano: "Facciamoci coraggio"

Trasporto pubblico: per lavoratori Cotral scongiurata cassa integrazione. Ma resta la crisi in Atac

Il coronavirus non ferma lo spaccio: 5 overdose in 10 giorni

Morto a Roma Giorgio Guastamacchia, agente della scorta del Premier Giuseppe Conte

Arrestato infermere infedele: aveva rubato mascherine e garze

'Fake news' su sostegno a imprese e partite Iva: la Regione alza la guardia su Pronto Cassa

"Attenti alle truffe del test rapido"

Il bollettino dello Spallanzani del 6 aprile

Anche ieri, per il secondo giorno consecutivo, il numero di dimessi dallo Spallanzani ha superato quello dei ricoverati. I pazienti positivi al coronavirus degenti all'istituto di Roma ovest sono in totale 185. Di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio. "In giornata - si legge nel bollettino - sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici (con sintomi lievi, ndr). I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 209".

Continua dunque l'inversione del rapporto ricoverati positivi/ pazienti dimessi. Segnale di quella che più in generale è una frenata dei contagi nelle regione Lazio. Guai però ad abbassare la guardia. È il ritornello della task force regionale, da settimane impegnata pancia a terra nell'affrontare l'emergenza Covid.

Rsa Covid

Dalla mattinata del 6 aprile inoltre sono partiti i primi 100 posti Rsa Covid. La Regione ha infatti scelto di entrare nella gestione delle case di cura, veri e propri focolai dell'emergenza, trasformandole in strutture simil ospedali all'interno dei quali gestirà le cure degli anziani contagiati.