Coronavirus, 2710 casi nel Lazio. Crescono ancora i guariti: 49 nelle ultime 24 ore

Nella regione Lazio, a oggi, si registrano 2710 casi di coronavirus. Di questi 2179 in isolamento domiciliare, 480 ricoverati in degenza ordinaria, 51 in terapia intensiva. I pazienti deceduti sono 754 e 4309 le persone guarite. In totale, da inizio pandemia, sono stati esaminati 7773 casi. Sono gli ultimi dati aggiornati dalle Asl territoriali e dall'assessorato alla Salute del Lazio in relazione all'andamento della pandemia sul territorio regionale.

Per quanto riguarda la Capitale, nelle ultime 24 ore si contano otto nuovi contagi, due nella Asl Roma 1, 6 nella Asl Roma 3 riferibili al cluster dell'IRCCS San Raffaele della Pisana. Nella provincia di Roma non sono state segnalate persone positive al Covid-19 mentre un nuovo positivo è presente a Frosinone.

Il cluster del San Raffaele Pisana

"Continuano a crescere i guariti che sono stati 49 nelle ultime 24h" ha detto a commento dei numeri l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato spiegando che è "in corso l'indagine epidemiologica con il contributo delle unità mobili USCA-R sul cluster presso l’IRCCS San Raffaele Pisana finalizzata all'identificazione della fonte del contagio anche indagando presso le strutture assistenziali di primo ricovero e i movimenti dei pazienti tra le strutture. Sono state bloccate temporaneamente le accettazioni ed è stata inoltre richiesta la lista dei pazienti dimessi o trasferiti nelle ultime due settimane".

Test sierologici ai farmacisti

Prosegue intanto l'indagine sul virus tramite i test sierologici. 2 mila sono stati effettuati su farmacisti e operatori delle farmacie. "Decidere di coinvolgerli nella più grande indagine di sieroprevalenza che prevede la somministrazione di 300mila test in tutto il Lazio agli operatori sanitari e forze dell'ordine è stata una scelta strategica - ha detto il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti - poichè riconosce il ruolo dei farmacisti nella rete dell'assistenza durante l'emergenza e permette ai farmacisti di lavorare con maggiore sicurezza".



Coronavirus: i dati Asl del 5 giugno

Asl Roma 1 – 2 nuovi casi positivi. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 6 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele della Pisana. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 49 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni. 72 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 52 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Coronavirus, nel Lazio tasso di mortalità 5 volte più basso della media nazionale

Covid-19: la situazione in Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere

Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 37 pazienti ricoverati di cui 3 in terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata – 10 pazienti ricoverati di cui 0 in terapia intensiva. 1 decesso. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari. 2 pazienti guariti;

Policlinico Gemelli - 44 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 6 in terapia intensiva. Ripartita l’attività ambulatoriale. 1 decesso;

Policlinico Campus Biomedico di Roma: 9 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 5 in terapia intensiva. Ripresa attività ambulatoriale. 1 paziente guarito;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Al centro Covid di Palidoro restano ricoverati 2 pazienti;

Il bollettino dello Spallanzani del 5 giugno

I pazienti ricoverati all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono in totale 75, di cui 26 positivi al Covid-19 e 49 sottoposti ad indagini. Mentre 6 pazienti necessitano di supporto respiratorio. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Inmi Spallanzani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Scadenze esenzioni per reddito e per patologia



E’ stata pubblicata sul BURL l’ordinanza che differisce al 31 dicembre le scadenze delle esenzioni per reddito e per patologia previste per il 30 giugno (cod. E01, E02, E03, E04). L’ordinanza ha lo scopo di prevenire possibili sovraffollamenti nelle strutture ed interessa una platea di circa 500 mila persone.