Coronavirus, a Roma e nel Lazio è frenata vera. Da oggi attivi i primi 100 posti Rsa Covid

Il Coronavirus nel Lazio frena per davvero, guai però ad abbassare la guardia. E' il ritornello della task force regionale, da settimane impegnata pancia a terra nell'affrontare l'emergenza Covid. Prima ancora dei numeri sono due notizie a raccontare di una situazione decisamente in miglioramento. Ieri è arrivato a Roma un uomo di 61 anni proveniente da Bergamo: ne arriverà uno al giorno, tanto quanto è la disponibilità di terapie intensive messe a disposizione dalla Regione al sistema nazionale di gestione dell'emergenza. Dallo Spallanzani poi la notizia del numero dei dimessi che per la prima volta è stato maggiore dei ricoverati. TUTTI I DATI DI IERI

I numeri dei contagi a Roma e nel Lazio

Insomma non va tutto bene (ovviamente), ma quanto fatto nelle scorse settimane sembra dare i propri frutti. Ed eccoli i numeri, protagonisti più che mai di questo periodo. Nel Lazio si è arrivati ad un totale di 3880 casi. Attualmente positivi sono 3186. Di questi 1754 sono in isolamento domiciliare, 1235 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 197 sono ricoverati in terapia intensiva. 219 invece sono i pazienti deceduti e 475 le persone guarite.

Roma ieri ha visto aumentare di 36 unità il numero dei contagiati. Giovedì erano 55 i nuovi positivi, contro i 49 di mercoledì, i 54 di martedì e i 58 di inizio settimana.

Rsa Covid

Partono oggi i primi 100 posti Rsa Covid. La Regione ha infatti scelto di entrare nella gestione delle case di cura, veri e propri focolai dell'emergenza, trasformandole in strutture simil ospedali all'interno dei quali gestirà le cure degli anziani contagiati.

