Coronavirus, nel Lazio 6847 casi da inizio epidemia: trend contagi scende allo 0,5%

Trend di contagio nel Lazio allo 0,5% con 38 casi positivi e 16 i decessi. Cresce il numero dei guariti: 1.938 totali, eseguiti quasi 154 mila tamponi. E' il bilancio della Regione dopo il bollettino del 4 maggio delle Asl di Roma e provincia.

Nelle ultime 24 ore sono stati 38 i nuovi casi positivi coronavirus nel Lazio, di questi 26 arrivano dalle tre Asl di Roma città. Dopo un sabato in cui si è registrata un numero di casi in aumento, soprattutto nella Capitale, la situazione domenica è tornata a registrare numeri assolutamente sotto controllo.

Da inizio epidemia sono stati esaminati 6847 casi: sono 4385 gli attuali casi positivi, 524 sono i pazienti deceduti e 1938 le persone guarite.

Coronavirus, il 20% è ricoverato in una struttura sanitaria

Nel Lazio, il 20% dei casi finora confermati, è ricoverato in una struttura sanitaria. I dirlo sono i dati della Regione Lazio che aggiunge: "Il 44% è in isolamento domiciliare e l'1% è in terapia intensiva. I guariti sono il 27%".

L'età media dei casi positivi è 57 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 48% sono di sesso maschile e il 52% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 37,4% è residente a Roma città, il 32,2% nella Provincia, il 9% a Frosinone, il 4,9% a Rieti, il 6,2% a Viterbo e l'8% a Latina. Il 2,3% proviene da fuori Regione.

Coronavirus: gli ultimi dati delle Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 12 nuovi casi positivi. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Raddoppiata l’attività della postazione per il tampone drive in al Santa Maria della Pietà e si sta lavorando per attivare una seconda postazione sul territorio

Asl Roma 2: 8 nuovi casi positivi. 3 decessi: una donna di 88 anni, un uomo di 82 anni e una donna di 88, tutti con patologie pregresse. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani le USCA-R a lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio. 3 postazioni per il tampone drive in attive sul territorio. In corso indagine epidemiologica al Santa Lucia

Asl Roma 3: 8 nuovi casi positivi. 90 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio. Postazione per tamponi drive in di Casal Bernocchi operativo, si lavora per attivare un’altra postazione

Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi. 115 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 decessi: un uomo di 82 anni e un uomo di 87 anni. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia

Asl Roma 5: 1 nuovo caso positivo. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio. 5 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio

Asl Roma 6: 6 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 81 anni e una donna di 105 anni, entrambi con patologie pregresse. 71 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio delle RSA e case di riposo del territorio attenzionate

Asl Latina: Non risultano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 73 anni. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Frosinone: 2 nuovi casi positivi in isolamento domiciliare. 0 decessi. 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 47 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Tarquinia e di Civita Castellana, in apertura il terzo all’Ospedale Belcolle di Viterbo

Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi negli ultimi 3 giorni. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio

Revoca accreditamento della Casa di Cura San Raffaele

Proseguono intanto i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 620 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. E' stato avviato il procedimento amministrativo di revoca dell'accreditamento della Casa di Cura San Raffaele di Rocca di Papa a seguito dei risultati di audit. Nella struttura vi sono stati 125 casi positivi, 17 i decessi e 104 i trasferimenti effettuati. Proseguiranno gli audit anche per tutte le altre strutture.

E' in corso l'indagine epidemiologica delle unità mobili USCA-R presso la Fondazione IRCCS Santa Lucia dove sono stati effettuati oltre 500 tamponi su tutti i pazienti e gran parte del personale, proseguiranno anche domani.

Aggiornato alle 08:40 del 5 maggio