Coronavirus, aumentano i contagi: ecco perché. L'appello di Zingaretti: "Rispettiamo le regole o si torna indietro"

L'aumento dei contagi da Coronavirus registrato a Roma e nel Lazio preoccupa il presidente della regione Nicola Zingaretti. Trentuno nuovi casi, di cui 14 a Roma, legati soprattutto a casi di importazione e pre ospedalizzazioni che dimostrano che il Covid 19 circola ancora. Così se ieri pomeriggio l'assessore D'Amato dichiarava "lo dico da giorni vi è un calo di tensione e questo produce inevitabilmente un aumento dei casi e registriamo un abbassamento anche dell’età dei contagi", in serata Zingaretti rivolge l'appello "a tutti a rispettare le regole".

L'appello di Zingaretti

Secondo il governatore "i contagi aumentano perché molti non le rispettano. Atteggiamenti spavaldi e irresponsabili mettono a rischio la sicurezza degli altri. Come diciamo da tempo, il virus è ancora in circolazione e abbassare la guardia ora è davvero sbagliato". Il segretario del Pd rivolge un ringraziamento "alle centinaia di operatori sanitari, Forze dell'ordine, Sindaci e amministratori che sono attivissimi a individuare i positivi e poi isolare i focolai. Ma questo non può bastare: bisogna continuare a usare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e igienizzare mani e ambiente. Regole che non sono complicate, ma sono fondamentali per tutelarci e per questo vanno osservate, altrimenti rischiamo di tornare indietro e bruciare tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi mesi".

Il caso della cena scolastica

Come sottolineato da D'Amato si abbassa l'età dei contagiati. Nei giorni scorsi due bambini trovati positivi avevano fatto scattare un allarme per una cena scolastica. Dal tracciamento però non sono stati trovati altri focolai. Caso indice a Zagarolo, dove i due bimbi hanno dormito presso un amico. E la famiglia, con minori, è ora tutta in isolamento dopo essere stata trovata positiva. Nella asl Roma 6 positivo un bimbo di un mese residente a Ciampino. Negativi i suoi genitori. In corso in questo caso l'indagine epidemiologica.

Screening pre ricovero: trovati 10 casi

C'è anche il dato di contagi trovati nel corso delle procedure di ospedalizzazioni. Dei 31 di ieri, sono 10 i casi relativi ad attività di screening pre-ricovero ospedaliero. Una buona notizia, da un lato, preoccupante dall'altro visto che dimostra come il virus circoli in maniera asintomatica.

Casi di importazione: tamponi a tappeto nella comunità bengalese

Da lunedì intanto partiranno i tamponi a tappeto per la comunità bengalese presso il drive-in di via Nicolò Forteguerri (Asl Roma 2). L'invito per tutti i membri della comunità del Bangladesh è di recarsi presso la struttura. D'Amato ha anche spiegato che l'intenzione è di aumentare i controlli in ingresso per chi viene da quell'area. "Sono stati avvisati i medici di medicina generale della Asl Roma 2 ed è stato contattato l’Amministratore delegato di Aeroporti di Roma (ADR) per rappresentare l’esigenza di stringere i controlli sulle provenienze dal Bangladesh".

I dati Asl di sabato 5 luglio

Asl Roma 1 - Dei due casi odierni uno si registra in fase di pre-ospedalizzazione al San Camillo e uno al COVID Hospital Columbus.

Asl Roma 2 - Si registrano 6 casi e di questi cinque sono riferiti ad un unico link familiare già noto e posto in isolamento domiciliare. Un ulteriore caso riguarda un bambino di un paziente deceduto dell’IRCCS San Raffale Pisana.

Asl Roma 3 - Sono 6 i casi odierni e di questi due sono dipendenti del World Food Program di rientro dalla Somalia segnalati da un medico delle Nazioni Unite. Un ulteriore caso positivo di rientro da Brescia dove era stato per motivi sanitari.

Asl Roma 4 - Si registrano 4 nuovi casi e di questi uno in fase di pre-ospedalizzazione al San Camillo di Roma e due casi di due donne in accesso al Pronto soccorso di Civitavecchia. Si registra anche un decesso di un uomo di 74 anni di Capena.

Asl Roma 5 - Sei nuovi casi quattro sono riferiti ad un cluster familiare di Zagarolo, un famiglia possibile caso indice dei casi dei due fratellini del centro estivo e della cena scolastica sulla Casilina. La famiglia, che ha ospitato i due fratelli risultati positivi, è stata posta in isolamento domiciliare. Un ulteriore caso riguarda una ragazza ricoverata al Policlinico Umberto I.

Asl Roma 6 - Dei 5 nuovi casi positivi due casi già isolati a domicilio hanno un link con il cluster familiare di Anzio-Ardea, un caso positivo di importazione di un ragazzo di nazionalità del Bangladesh di ritorno da Dacca è risultato positivo ed è stato posto in isolamento domiciliare, il volo era uno di quelli già attenzionati e su cui si era avviato un contact tracing internazionale. Sempre nella Asl Roma 6 un bambino di un mese a Ciampino è risultato positivo ed è stato trasferito all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. I genitori sono risultati negativi al tampone e si sta svolgendo l’indagine epidemiologica sui contatti stretti.