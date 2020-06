Coronavirus, a Roma nuovo cluster alla Pisana: da inizio pandemia esaminati 7764 casi nel Lazio

Nelle ultime 24 ore, a Roma, si è aperto uno nuovo cluster all'IRCCS San Raffaele della Pisana: qui sono state 3 le persone positive al coronavirus e così la Regione ha reso noto di aver attivato una indagine epidemiologica.

Nell'ultima giornata, nel Lazio, si sono registrati complessivamente 11 casi positivi, 72 i guariti e 3 i decessi. Nel frattempo, all'ospedale dei castelli è stato dimesso ultimo paziente covid e al campus bio-medico sono guariti due anziani di 80 e 88 anni. All'Umberto I è stato attivato l'ambulatorio dei guariti del covid-19.

Coronavirus: i casi positivi nel Lazio

Sono 2754 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio. Di cui 2215 sono in isolamento domiciliare, 488 sono ricoverati non in terapia intensiva, 51 sono ricoverati in terapia intensiva. 750 sono i pazienti deceduti e 4260 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7764 casi.

Coronavirus: i dati Asl, Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere

Asl Roma 1 – 3 nuovi casi positivi. 19 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 4 nuovi casi positivi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 3 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele della Pisana: attivata indagine epidemiologica. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 96 anni con pregresse patologie. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 19 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. Dimesso l’ultimo paziente positivo del Nuovo Ospedale dei Castelli. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Frosinone: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 37 pazienti ricoverati di cui 3 in terapia intensiva. Deceduto un uomo di 67 anni con pregresse patologie. 3 pazienti guariti;

Policlinico Tor Vergata – 14 pazienti ricoverati di cui 0 in terapia intensiva. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari. 1 paziente guarito;

Policlinico Gemelli - 41 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 6 in terapia intensiva. Ripartita l’attività ambulatoriale. 4 pazienti sono guariti;

Policlinico Campus Biomedico - 10 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 6 in terapia intensiva. Ripresa attività ambulatoriale. 2 pazienti guariti;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - restano ricoverati 2 pazienti al centro Covid di Palidoro. Valutati ai controlli ambulatoriali 10 pazienti dimessi nei giorni precedenti ed in buone condizioni generali;

Scadenze esenzioni per reddito e per patologia

E’ stata pubblicata sul BURL l’ordinanza che differisce al 31 dicembre le scadenze delle esenzioni per reddito e per patologia previste per il 30 giugno (cod. E01, E02, E03, E04). L’ordinanza ha lo scopo di prevenire possibili sovraffollamenti nelle strutture ed interessa una platea di circa 500 mila persone.

Articolo aggiornato alle ore 07:42 del 5 giugno 2020