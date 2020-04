Coronavirus, 157 nuovi casi: trend al 4%. Morto agente della scorta di Conte: il punto da Tor Vergata

Sono 3106 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 1677 sono in isolamento domiciliare, 1236 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 193 sono ricoverati in terapia intensiva. 212 sono i pazienti deceduti e 439 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 3757 casi.

I nuovi contagiati, così com'è stato per tutta la settimana, crescono in maniera costante ma contenuta ed il trend sembra essersi ormai assestato al 4%. Anche Roma città lo conferma: così come nella giornata di venerdì, anche sabato ha visto aumentare di 45 unità i contagiati da Covid-19.

Numeri che ricalcano la falsa riga di questi cinque giorni: giovedì erano 55 i nuovi positivi, contro i 49 di mercoledì, i 54 di martedì e i 58 di inizio settimana.

"A Viterbo non si registrano decessi ne nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore ed è la prima volta dall'inizio dell'emergenza, a Latina è nata la prima bambina da una madre positiva al COVID-19 ed è andato tutto bene e Roma città prosegue nella lenta discesa nel numero dei casi", sottolinea l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato che poi rileva: "E' arrivato a Roma un paziente in terapia intensiva da Bergamo al Covid Center del Campus Bio-Medico e confermiamo la disponibilità di un posto di terapia intensiva ogni giorno a disposizione della rete nazionale".

Coronavirus: gli ultimi dati Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 9 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 89 anni con gravi patologie pregresse. 1297 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.



Asl Roma 2: 22 nuovi casi positivi. 48 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 14 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 1379 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 24 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 79 anni e un uomo di 64 anni, entrambi con pregresse patologie. 2833 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 5: 20 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 1448 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continua il monitoraggio del Nomentana Hospital e di tutte le RSA e case di riposo del territorio.

Asl Roma 6: 11 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 69 anni, una donna di 43 anni e una donna di 91 anni, tutti con gravi patologie pregresse. 3 pazienti sono guariti. 90 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 21 nuovi casi positivi. 2 decessi: una donna di 79 anni e un uomo di 74 anni, con patologie pregresse. 8 pazienti sono guariti. 307 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Latina: 17 nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 pazienti sono guariti. 3265 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Rieti: 19 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 84 anni. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Viterbo: **nessun nuovo caso positivo**, la prima volta dopo l’inizio dell’emergenza. 0 decessi. 2 pazienti sono guariti.

Giorgio Guastamacchia, agente dell servizio scorta del Presidente del consiglio Giuseppe Conte, è morto a Roma presso il Policlinico di Tor Vergata. Il poliziotto, 52 anni, era stato ricoverato perché positivo al Covid-19. Lascia 2 figli e la moglie.

A spiegare la vicenda il presidio ospedaliero dove era ricoverato da 12 giorni con un quadro clinico di estrema gravità: "Abbiamo seguito con fedeltà le linee guida scientifiche adottate per il trattamento del COVID 19, fino al grado più elevato ricorrendo al trattamento extra corporeo – ECMO – per tentare fino all’ultimo di recuperarlo. Purtroppo – dichiarano i clinici – nonostante questo il risultato, sperato, in termine di sopravvivenza, non è stato raggiunto. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia ed alla Polizia di Stato che svolge ogni giorno, con dedizione, il proprio lavoro al servizio di tutti noi".

Raggi: "Tamponi a senza fissa dimora"

"La Regione Lazio faccia subito i tamponi ai tanti senza fissa dimora che trovano rifugio nell'area della stazione Tiburtina per evitare il rischio di focolai di infezione da coronavirus. Bisogna tutelare i cittadini". È la richiesta della Sindaca Virginia Raggi al governatore Nicola Zingaretti contenuta in una lettera inviata anche al ministro Lamorgese, al prefetto Pantalone e al capo della Protezione Civile Borrelli.

Fiumicino: la situazione all'ex Golden Tulip

Attualmente sono 25 le persone positive al virus che vivono a Fiumicino, mentre sono 95 quelle in sorveglianza attiva perché contatti diretti dei positivi. Da questi numeri sono esclusi i casi legati agli equipaggi delle navi che sono isolati nei tre alberghi della città.

"Da sabato mattina il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca monitora la situazione all'ex Golden Tulip di Isola Sacra per accertarsi che si tenesse fede agli accordi presi per il trasferimento delle 7 persone positive ospiti dell'hotel - spiega il sindaco Esterino Montino -. Poco fa mi ha comunicato che tutti e sette sono stati trasferiti in una struttura al di fuori del territorio del Comune. Rimangono nell'hotel gli altri 18 membri dell'equipaggio, risultati negativi al tampone, che attendono di partire per il loro paese d'origine".

"Rinnovo, a costo di essere ripetitivo, l'appello a rimanere ognuno nelle proprie case - conclude il sindaco -. Come sapete, l'isolamento e il distanziamento sociale sono le uniche armi che abbiamo per combattere il virus. Non fatevi tentare dal sole e dalla, comprensibile, voglia di uscire. Si può uscire solo per necessità come fare la spesa, andare a lavoro o per ragioni di salute. So che sono già diverse settimane che siamo costretti in casa e che questo è un sacrificio per tutti. Ma è indispensabile continuare a farlo per uscire prima possibile dall'emergenza".

Dall'8 marzo più di 420mila i controlli della Polizia Locale

Dall'8 marzo più di 420mila i controlli della Polizia Locale e oltre 700 gli illeciti contestati. Questa mattina già oltre 7mila le verifiche eseguite. Tra le irregolarità rilevate degli ultimi giorni anche casi di genitori a passeggio con i figli in aree lontane dalle proprie abitazioni.

Aggiornato alle 11:00 del 5 aprile