Coronavirus: nel Lazio trend contagi allo 0,7%. In arrivo test per operatori sanitari, Rsa e forze dell'ordine

Sono 4385 gli attuali casi positivi coronavirus nella Regione Lazio. Di questi 2944 sono in isolamento domiciliare, 1346 ricoverati non in terapia intensiva e 95 sono ricoverati in terapia intensiva. Numeri ai qual si aggiungono i 508 pazienti deceduti da inizio epidemia e 1916 le persone guarite.

Dati che, complessivamente, hanno confermato come il trend di nuovi contagi sia sceso allo 0,7%. Dopo un sabato in cui si è registrata un numero di casi in aumento, soprattutto a Roma città, la situazione domenica è tornata a registrare numeri assolutamente sotto controllo mentre proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 620 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio.

Coronavirus: gli ultimi dati delle Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 13 nuovi casi positivi. 33 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. Raddoppiata l’attività della postazione per il tampone drive in al Santa Maria della Pietà e si sta lavorando per attivare una seconda postazione sul territorio.

Asl Roma 2: 10 nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Alla Clinica Latina si conclusi i trasferimenti dei pazienti all’Istituto Spallanzani grazie al lavoro dell’Ares 118. Le USCA-R sono a lavoro per controlli nelle RSA e case di cura del territorio. 3 postazioni per il tampone drive in attive sul territorio

Asl Roma 3: 5 nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio. Postazione per tamponi drive in di Casal Bernocchi operativo, si lavora per attivare un’altra postazione

Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi. 269 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 decessi: una donna di 61 anni, un uomo di 65 e una donna di 86 anni, tutti con precedenti patologie. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia

Asl Roma 5: 6 nuovi casi positivi. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio. 5 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio

Asl Roma 6: 13 nuovi casi positivi. 4 decessi: un uomo di 85 anni, una donna di 70 anni, una donna di 80 anni e un uomo di 73 anni, tutti con patologie pregresse. 63 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio delle RSA e case di riposo del territorio attenzionate

Asl Frosinone: 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 46 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio. Aperta altra postazione per tamponi drive in a Cassino

Asl Latina: 3 nuovi casi positivi di cui 1 riferibile alla RSA San Michele che è stato trasferito all’Ospedale Goretti. 0 decessi. 79 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio

Asl Viterbo: Non si registrano nuovi casi positivi. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Deceduta una donna di 91 anni. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Tarquinia e di Civita Castellana, in apertura il terzo all’Ospedale Belcolle di Viterbo. Nella provincia sono 200 i pazienti guariti dall’inizio dell’emergenza

In arrivo i test per sanitari e forze ordine

Nel frattempo partiranno tra pochi giorni i test sierologici nel Lazio agli operatori sanitari, forze dell'ordine e farmacisti. Secondo quanto si è appreso, l'avvio avverrà probabilmente la prossima settimana. L'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, ha annunciato che è stato "deciso di effettuare il test di sieroprevalenza che partirà a breve per tutti gli operatori sanitari, Rsa e le Forze dell'Ordine anche alla categoria dei farmacisti".

La platea iniziale sottoposta al test sarà, come annunciato nei giorni scorsi, di 300 mila persone. I test sierologici, basati sull'analisi del sangue, avverranno su base volontaria (ma D'Amato si aspetta "una adesione massiccia") e non daranno "patenti di immunità", ma servono piuttosto a verificare come il virus è circolato sul territorio. In caso di risultato positivo si procederà al test molecolare, cioè il tampone. I campioni del sierologico saranno poi informatizzati e conservati presso la Bio-Banca dello Spallanzani.

Spallanzani: "Da luglio test vaccino Covid"

"Procedendo con questi ritmi sarà possibile avviare da luglio le prime sperimentazioni sull'uomo". A dirlo nel week end è stato il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in merito al vaccino contro il Covid 19 che verrà sperimentato nell'Istituto per le malattie infettive di Roma.

"Se i primi test daranno un esito positivo, porteranno nel 2021 alla somministrazione del vaccino su un alto numero di persone a rischio e, spero, alla dimostrazione della sua efficacia" ha aggiunto Vaia. "A differenza dei vaccini tradizionali, i vaccini genetici non utilizzano un microorganismo inattivo o parte di esso ma il gene che codifica per l'antigene del microrganismo che si vuole neutralizzare" spiega Vaia.

Aggiornato alle 8:40 del 4 maggio