Coronavirus Roma, fari su chi proviene dal Bangladesh: da lunedì tamponi a tappeto

Sono 826 gli attuali positivi al Coronavirus del Lazio. La buona notizia l'ha fornita ieri l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che ha spiegato che l'indice RT, quello che segnala contagiosità, è in calo. Merito dell'attività di tracciamento effettuata per gestire i focolai apertisi nel Lazio. Ieri undici i nuovi casi di positivi, sette quelli nella città di Roma.

Fari accesi sul Bangladesh

D'Amato ha spiegato che "è necessario garantire la quarantena per chi proviene dal Bangladesh. Da lunedì effettueremo tamponi a tappeto presso il drive-in di via Nicolò Forteguerri (Asl Roma 2) ai componenti della comunità del Bangladesh che sono invitati a recarsi presso la struttura. Sono stati avvisati i medici di medicina generale della Asl Roma 2 ed è stato contattato l’Amministratore delegato di Aeroporti di Roma (ADR) per rappresentare l’esigenza di stringere i controlli sulle provenienze dal Bangladesh". Ieri nella Asl Roma 2 si è registrato un caso positivo e riguarda un bambino di 10 mesi rientrato dal Pakistan. Al Policlinico Casilino e all'Umberto I due positivi, entrambi due uomini di rientro dal Bangladesh.

La cena scolastica

Buone notizie invece dal ristorante sulla Casilina. I tamponi della cena scolastica sono tutti negativi. Tutti i ragazzi quindi, i genitori e i dipendenti del ristorante Le Palme sulla Casilina sono risultati negativi. Il possibile caso indice da cui si sono infettati i due fratelli è una famiglia residente a Zagarolo di cui erano stati ospiti. La famiglia è risultata positiva e sono stati posti in isolamento domiciliare. TUTTE LE NOTIZIE

Due positivi al rientro dalla Somalia

Due dipendenti del World Food Program di rientro dalla Somalia sono risultati positivi e sintomatici e segnalati da un medico delle Nazioni Unite. Posti in isolamento domiciliare ed è stata avviata l’indagine epidemiologica dalla Asl Roma 3 e dal SERESMI.

San Raffaele

Per quanto riguarda l’IRCCS San Raffaele Pisana la struttura è stata completamente svuotata dei pazienti per procedere alla sanificazione degli ambienti. Proseguono le attività dei test di sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari e le Forze dell’ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I test di sieroprevalenza

Ad oggi sono stati effettuati quasi 168 mila test e di questi 75 mila agli operatori sanitari e 34 mila agli operatori delle Forze dell’ordine. Inoltre sono stati testati circa 1.200 farmacisti, 2.500 donatori di sangue e oltre 34 mila cittadini presso laboratori privati. Il tasso di circolazione è stabile al 2,3%. "I test", spiega D'Amato, "ci hanno permesso di individuare 327 asintomatici positivi al tampone. Il 6 luglio inizieranno i prelievi dei test sierologici per gli operatori del commercio iscritti a Sanimpresa; sono oltre 79 mila".