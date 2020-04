Coronavirus, aumentano i guariti nelle ultime 24 ore: tra loro anche un medico. Trend nuovi contagiati sotto al 5%

Sono 3009 gli attuali casi positivi al coronavirus nel Lazio, di cui 1627 sono in isolamento domiciliare, 1194 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 188 sono ricoverati in terapia intensiva. 199 sono i pazienti deceduti e 392 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 3600 casi.

Roma, dal canto suo, conferma i dati di tutta questa settimana: la curva dei nuovi contagiati sembra essersi assestata. La Capitale, nella giornata di venerdì, ha visto aumentare di 45 unità i contagiati da Covid-19.

Numeri che ricalcano la falsa riga di questi cinque giorni: giovedì erano 55 i nuovi positivi, contro i 49 di mercoledì, i 54 di martedì e i 58 di inizio settimana.

Trend contagi per la prima volta sotto al 5%

"Registriamo un trend che prosegue in lieve discesa e per la prima volta sotto al 5% - sottolinea l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato - Roma città prosegue nella lenta discesa. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 23 unità nelle ultime 24 h arrivando a 392 totali e a Grottaferrata è guarito un medico di medicina generale". Numeri positivi nonostante ci siano anche piccoli pazienti contagiati, come il caso dei due neonati di Civitavecchia.

I dati Asl di Roma e Lazio del 3 aprile

Asl Roma 1: 11 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 1196 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 2: 12 nuovi casi positivi. 1505 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 22 nuovi casi positivi. Deceduto 1 uomo di 92 anni. 2 pazienti sono guariti. 1299 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 3 nuovi casi positivi. 2714 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 5: 36 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 80 anni e un uomo di 71 anni. 2 pazienti sono guariti. 1375 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 6: 30 nuovi casi positivi. 2 decessi: donna di 64 anni e uomo di 63 anni. 4 pazienti sono guariti, **tra cui un medico di medicina generale di Grottaferrata**. 65 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 16 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 71 anni con precedenti patologie. 187 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Latina: 20 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 77 anni di Fondi e una donna di 78 anni di Latina. 3231 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare



Asl Rieti: 4 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 82 anni, una donna di 93 anni e una donna di 84 anni. 28 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Viterbo: 13 nuovi casi positivi. E’ guarito il prima paziente nella Tuscia. Non ci sono stati decessi nelle ultime 48 ore. 1815 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Coronavirus, le altre notizie di oggi

A Roma centri anziani chiusi e spiagge vietate fino al 13 aprile

Video: ecco chi sono i volontari della Croce Rossa

Igienizzate strade con farmacie, ospedali e commissariati

Fino al 13 aprile chiusi i centri raccolta Ama

Annullato il Concertone del Primo Maggio

Raddoppiati i fondi per il sostegno degli affitti

Il cardinale Turkson visita il Gemelli

Pasta e verdura consegnata a domicilio dalla Polizia Locale

Video: come funziona il tampone modello drive in

Il capo delle Protezione Civile: "Staremo a casa anche il 1 maggio"

La truffa dei falsi farmaci anti Covid 19

RomaTre lancia Easy Covid-19

Zingaretti infuriato contro i "bufalari" e le fake news

Mattia contagiato a 29 anni è guarito

L'Ifo lancia progetto per seguire i pazienti a distanza

Cesto solidale a Corcolle: "Se hai metti, se non hai prendi"

Dalla Regione una nuova ordinanza sui rifiuti

La donazione dei balneari all'ospedale Grassi di Ostia

Medici di base in prima linea: il racconto

Il ds della Lazio: "Il campionato va finito"

INI Grottaferrata, struttura in sicurezza: attivate tutte le misure di protezione

Proseguono senza sosta i controlli presso le RSA e le Case di Riposo del territorio. "La Struttura INI di Grottaferrata è costantemente monitorata con l’applicazione di tutte le misure necessarie e le limitazioni già vigenti. La ASL Roma 6 e la Direzione Sanitaria della struttura comunicano che sono state attivate tutte le misure di sicurezza e di protezione per operatori ed ospiti e che il personale è dotato dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale", spiega la Asl in una nota.

Coronavirus: la situazione a Nerola, Fonte Nuova e Contigliano

"I camper itineranti organizzati assieme all’Ordine dei Medici di Roma e con il contributo prezioso dei medici di medicina generale coordinati da Pier Luigi Bartoletti stanno facendo un lavoro straordinario in tre zone specifiche, in particolare a Contigliano nel reatino dove hanno individuato precocemente un caso, a Fonte Nuova dove è in corso l’indagine epidemiologica sul cluster del Nomentana Hospital e a Nerola dove torneranno domani e dove è in corso fra l’altro anche una sperimentazione con l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Voglio rivolgere un ringraziamento a questi operatori per l’attività che stanno svolgendo e lo spirito di dedizione", spiega l'assessore alla salute Alessio D'Amato.

Coronavirus, sesta vittima a Nettuno

Dolorosa notizia per la città di Nettuno. Una donna di 43 anni è la sesta vittima del Coronavirus dall'inizio della pandemia. L'Amministrazione Comunale esprime il proprio cordoglio ai suoi cari in questo momento di indescrivibile tristezza.

Si registra, inoltre, un nuovo caso di Coronavirus. Ad essere contagiata una donna di 41 anni, domiciliata a Nettuno, ma che avrebbe contratto il virus ad Aprilia. Le sue condizioni sono buone è non è stato necessario il ricovero. I pazienti ospedalizzati sono in tutto quattordici, mentre in data odierna si registrano anche tre guarigioni. Non sono più affetti da Coronavirus un ragazzo di 20 anni, una donna di 66 e una donna di 69. Attualmente sono 66 i cittadini di Nettuno posti in isolamento domiciliare.

Da Vicariato 78mila euro a ospedali

La diocesi di Roma ha raccolto donazioni per oltre 78mila euro per l'emergenza coronavirus. Sono stati destinati 40.000 euro all'ospedale Madre Giuseppina Vannini delle Figlie di san Camillo per l'acquisto di due ventilatori polmonari; mentre 25.000 sono stati consegnati all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani per l'acquisto di letti per emergenza Covid-19 in uso presso i reparti. Lo rende noto il Vicariato.

Da Regione Lazio 230mln anticrisi

Accanto alle misure sanitarie, quelle economiche: per sostenere le attività produttive e le famiglie messe al tappeto dall'emergenza coronavirus il Lazio ha varato oggi 'Regione Vicina'. Un 'pacchetto' da circa 230 milioni di risorse regionali a soccorso di aziende, negozianti, artigiani e famiglie che comprende tra l'altro aiuti per affitti, aperture di credito per 500 milioni di euro e lo stop alle imposte regionali, ai mutui e alla restituzione dei prestiti.

"Azioni concrete per la vita delle persone, che portano serenità alle famiglie e alle imprese" l'ha definite il governatore Nicola Zingaretti nel corso di una videoconferenza stampa con il vice Daniele Leodori e l'assessora al Bilancio Alessandra Sartore.

Aggiornato alle 10:30 del 4 aprile