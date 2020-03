Coronavirus, a Roma cala il numero di nuovi positivi. Avviati i test veloci a Nerola

Sono stati 208 i nuovi positivi al coronavirus nella giornata del 30 marzo, contro i 201 di domenica. Sembrerebbe un dato negativo, ma rispetto al totale dei casi, che ieri risultavano 2.497, il Lazio per la prima volta scende al di sotto della percentuale dell'8%.

Inoltre dei 208 casi, ben 52 sono stati rilevati a Rieti e riferibili alle case di riposo, che continuano ad essere l'ultima frontiera del contagio. Insomma la curva, secondo quanto sottolinea anche l'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato è in calo e, a far sorridere, c'è anche un altro dato: quello dei guariti. Nelle 24 ore di lunedì, infatti, il numero di guariti è salito di 56 unità (un record) arrivando a 267 totali.

Dall'analisi dei casi positivi a cura dell'Unità di Crisi Covid-19 istituita dalla Regione emerge che nel Lazio "dei casi finora confermati il 39% è ricoverato in una strutta sanitaria, il 42% è in isolamento domiciliare e il 5% è in terapia intensiva. I guariti sono l'8%".

L'età media dei casi positivi è 58 anni mentre i casi positivi sono così distribuiti: "il 40,4% è residente a Roma città, il 30,6% nella Provincia, il 10,5% a Frosinone, il 2,6% a Rieti, il 6,3% a Viterbo e il 9,5% a Latina. Il 2,4% proviene da fuori Regione".

Covid-19, l'ultimo aggiornamento dalle Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 24 nuovi casi positivi. 818 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 2: 21 nuovi casi positivi. 813 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 13 nuovi casi positivi. 7 pazienti sono guariti. 927 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 22 nuovi casi positivi. 2 decessi: donne di 83 anni e di 80 anni con pregresse patologie. 1144 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 3 pazienti sono guariti

Asl Roma 5: 10 nuovi casi positivi. 1296 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 6: 31 nuovi casi positivi. 2 decessi: donna 91 anni e uomo di 74 anni con patologie pregresse. 1 paziente è guarito. 38 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 13 nuovi casi positivi. 2 decessi: uomo 70 anni e donna 70 anni, entrambi pazienti oncologici. 149 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Latina: 8 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti.

Asl Rieti: 52 nuovi casi positivi, la maggior parte riferibile al cluster delle case di riposo. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 1 paziente è guarito.



Asl Viterbo: 14 nuovi casi positivi. 2 decessi: uomo di 67 anni e donna di 89 anni con pregresse patologie. 1100 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: Tutti i 5 bambini positivi ricoverati sono in buone condizioni.

Policlinico Tor Vergata: 4 decessi: uomo di 78 anni, uomo di 64 anni, donna di 92 e donna di 69 anni, tutti con patologie pregresse

Policlinico Umberto I: 2 decessi: 2 uomini di 78 anni e di 80 anni con patologie pregresse.

Coronavirus, Contigliano è la terza zona rossa nel Lazio

Dopo Fondi e Nerola la Regione Lazio blinda anche Contigliano in provincia di Rieti. La decisione è arrivata con un'ordinanza firmata dal vicepresidente Daniele Leodori. Alla base della decisione il cluster di una casa di riposo dove su 87 persone 71 sono risultate positive e di queste 63 risultano residenti nel Comune reatino. Su 32 operatori sanitari 21 risultano positivi e di questi 13 residenti a Contigliano.

La casa di riposo, anch'essa commissariata e gestita dalla Asl di Rieti, diventerà una residenza Covid con personale sanitario garantito dalla Asl. Anche Contigliano, come Nerola, potrà contare sull'equipe itinerante dell'Ordine dei Medici di Roma, sulla Croce Rossa e sullo Spallanzani.

Test veloci a Nerola

E proprio a Nerola, dove sono stati istituiti i check point per la zona rossa, è in corso la sperimentazione del test veloce, che richiede soltanto un'ora per la risposta per sapere se si è o meno positivi al Covid-19. Per capirne l'efficacia, i medici volontari somministrano alla stessa persona il test veloce (una punturina al dito per prelevare una goccia di sangue e il tampone naso faringeo), che richiede 24 ore per la risposta. L'obiettivo è sperimentare se i due esiti coincidono per poi passare ad utilizzare su larga scala il test veloce per una diagnosi tempestiva anche delle persone che chiamano da casa.

Guarito dal coronavirus Nicola Zingaretti

Nel frattempo, Nicola Zingaretti è guarito dal coronavirus. "Dopo 23 giorni di isolamento domiciliare sono risultato negativo a due tamponi consecutivi", ha annunciato con una diretta sui social per poi fare il punto sull'emergenza Covid-19.

"Da oggi siamo a lavoro per attivare 40 posti letto di terapia intensiva nell'edificio di alto bio-contenimento dell'Istituto Spallanzani finora in carico alla Protezione civile nazionale. E’ stato nominato un soggetto attuatore nella persona del dottor Giuseppe Caroli per allestire entro il mese di aprile i primi 20 posti di terapia intensiva al piano terra dell’edificio finora mai utilizzato. Stamani vi è stato un sopralluogo assieme al dottor Borrelli e ai vertici dello Spallanzani. L’edificio di alto bio-contenimento che rischiava di essere inutilizzato viene ora messo a disposizione dell'emergenza. Sarà una corsa contro il tempo, ma è importante per la Capitale e per il Paese avere questa struttura. Ringraziamo in modo particolare il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco per il contributo liberale che ha voluto dare a favore di questo progetto", ha sottolineato il Presidente della Regione Lazio.

Positivo al Covid-19 il Cardinale Angelo De Donatis

Anche il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale della diocesi di Roma, dopo la manifestazione di alcuni sintomi, è stato sottoposto al tampone per il Covid-19 ed è risultato positivo. È stato ricoverato al Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli IRCCS. Ha la febbre, ma le sue condizioni generali sono buone, ed ha iniziato una terapia antivirale. I suoi più stretti collaboratori sono in autoisolamento in via preventiva.

"Sto vivendo anche io questa prova, sono sereno e fiducioso – dichiara il cardinale De Donatis –! Mi affido al Signore e al sostegno della preghiera di tutti voi, carissimi fedeli della Chiesa di Roma. Vivo questo momento come un'occasione che la Provvidenza mi dona per condividere le sofferenze di tanti fratelli e sorelle. Offro la mia preghiera per loro, per tutta la comunità diocesana e per gli abitanti della città di Roma!".

Articolo aggiornato alle 12:06 del 31 marzo