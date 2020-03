Coronavirus, il 40,4% dei casi positivi è residente a Roma città

A Roma e provincia aumentano i casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore: 112 contro i 92 del giorno prima. Un dato che cresce a causa della situazione nelle Rsa. Tuttavia nel Lazio, dove ci sono stati 12 morti certificati domenica, per la prima volta dall'inizio della crisi, i pazienti guariti (208) hanno superato i contagiati (201).

A sottolineare questo aspetto anche l'assessore regionale laziale alla Sanità, Alessio D'Amato, che guida la task force regionale per affrontare l'emergenza: "Registriamo un dato di 201 casi di positività e un trend in decrescita per la prima volta al di sotto del 9 per cento". Ma D'Amato ha spiegato che "non bisogna abbassare la guardia" e che l'emergenza è ancora in atto.

Il numero di casi di Coronavirus a Roma e nel Lazio

I decessi, dall'inizio dell'epidemia, sono stati 136,12 soltanto nell'ultima giornata. I casi totali sono 2706. Di questi 133 sono ricoverati in reparti di terapia intensiva, i positivi tra Roma e provincia sono 1653, mentre a Latina i casi sono stati 273, a Frosinone 381, a Viterbo 216 e a Rieti 83.

Covid-19, l'ultimo aggiornamento dalle Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 12 nuovi casi positivi. 800 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 2: 26 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 53 anni oncologica al Pertini. 12 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 35 nuovi casi positivi la maggior parte riferibile al cluster della RSA Villa Giulia. 7 pazienti sono guariti. 858 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 15 nuovi casi positivi. 3 decessi: una donna di 96 anni, un uomo di 49 anni e un uomo di 75 anni. 3 pazienti sono guariti. 1083 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 5: 8 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 69 anni con patologie preesistenti. 1266 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 6: 16 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. 72 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 24 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 87 anni con precedenti patologie. 147 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Latina: 9 nuovi casi positivi. Deceduta donna di 72 anni con gravi patologie preesistenti a Formia. 2656 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Rieti: 45 nuovi casi positivi. 3 decessi: donne di 77, 80 e 95 anni con gravi patologie pregresse. 24 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Viterbo: 11 nuovi casi positivi. 1031 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Dall'analisi dei casi positivi a cura del SERESMI, Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive-Istituto Lazzaro Spallanzani emerge che "dei casi finora confermati il 39% è ricoverato in una strutta sanitaria, il 42% è in isolamento domiciliare e il 5% è in terapia intensiva. I guariti sono l'8%".

L'età media dei casi positivi è 58 anni. Il 54% è di sesso maschile e il 46% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: "il 40,4% è residente a Roma città, il 30,6% nella Provincia, il 10,5% a Frosinone, il 2,6% a Rieti, il 6,3% a Viterbo e il 9,5% a Latina. Il 2,4% proviene da fuori Regione".

Coronavirus: emergenza delle Case di Riposo a Roma

A Roma, come emerge dai dati, la crescita degli ultimi giorni è legata al numero di contagi nelle Rsa. Soltanto nella struttura di Villa Giulia, al Portuense, se ne sono stati registrati 17 in più. Il tutto facendo i conti anche con altri casi come quelli nella struttura di Vallerano, o altri nella provincia come Nerola e Civitavecchia. E propio a Nerola, nella zona rossa, sono stati eseguiti 378 tamponi sulla popolazione.

Covid-19, i nuovi posti letto negli ospedali di Roma

Sul fronte dei posti letti, ne sono stati attivati ieri 20 al padiglione D del San Filippo Neri (e altri 19 arriveranno il primo aprile), 32 al Pertini (10 in terapia intensiva), 25 al Grassi di Ostia, dei quali 8 sempre per la terapia intensiva. Invece al Covid Hospital Eastman sono nuovamente operativi i 26 posti di malattie infettive, mentre al San Giovanni, il prossimo 7 aprile, partirà un laboratorio h24 per i test.

Al capitolo buone notizie, da sottolineare il parto di un bimbo al Gemelli da madre positiva. Il piccolo è in perfetta salute. E poi l'arrivo di nuove mascherine e misure protettive per i medici e il personale sanitario a partire dalla prossima settimana.

Ad annunciarlo ancora l'assessore D'Amato, in risposta al presidente dell'ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi che aveva sollevato il caso. "Rischiamo di essere i principali untori, proteggerci è fondamentale" ha spiegato Magi, chiedendo più test anche agli asintomatici. "Stiamo chiedendo di fare i tamponi a tutti i medici, il problema è che non ce li fanno". Già, i kit per l'estrazione del dna non sono semplici da reperire al momento.

Coronavirs, secondo morto a Pomezia

A Pomezia, nella notte, c'è stata la seconda vittima. "Un altro nostro concittadino non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il COVID-19. Alla sua famiglia va il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale e della città di Pomezia. Rimaniamo uniti in questi momenti, ma soprattutto rimaniamo a casa", lo ha reso noto stanotte il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà.

Articolo aggiornato alle 9:27 del 30 marzo